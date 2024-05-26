MiLB》超越羅嘉仁、曹錦輝等人 林振瑋飆速162.5公里成台灣最速火球男

林振瑋。（資料照，取自Palm Beach Cardinals推特）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力紅雀1A的台灣203公分巨投林振瑋，今天面對老虎1A飆出生涯最速的101英哩（約162.5公里）火球，打破潘文輝、羅嘉仁和曹錦輝161公里的紀錄，成為台灣最速火球男。

林振瑋今天首局首打席就飆出101英哩火球，刷新個人最速成績，但控球不佳，1出局後連續讓5名打者上壘，被敲3安加2次四壞球保送，單局狂失3分。林振瑋在第2局投出三上三下，3局下雖然被連敲2支安打，但最終仍力保不失分，第4局再度出現與第一局同樣的狀況，單局狂失4分。林振瑋此役僅投3.1局，被敲8安失7分，有6分為責失分，另外投出4次保送和1次三振，防禦率漲至2.79，球隊終場以3：8輸球，林振瑋也苦吞本季第3敗。

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林振瑋今天投出101英哩火球，打破潘文輝、羅嘉仁和曹錦輝的紀錄，成為台灣最速火球男。潘文輝去年在費城人1A曾投出161公里火球，2005年曹錦輝在大聯盟、2012年羅嘉仁在亞歷桑納秋季聯盟也都曾飆速161公里。

Chen-Wei Lin just threw a career-high 101.0 mph pic.twitter.com/SWMp6pNA0J — Kareem （@KareemSSN） May 25, 2024

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