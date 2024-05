MLB》洋基出現傷兵！34歲老將工具人受傷了 明星三壘手下週復出

柏提。(USA TODAY Sports)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕美聯東區龍頭洋基出現傷兵,34歲老將工具人柏提(Jon Berti)因左小腿拉傷被放進10天傷病名單。

柏提在昨日與教士之戰受傷,他於9局上半敲出一壘方向滾地球後,才剛跑出打擊區就痛苦倒地,最終被攙扶退場,今日被列入10天傷病名單。

洋基在開季前透過3方交易網羅柏提,他能守三壘、游擊、二壘,也能兼任外野,本季已出賽17場,合計55打數敲出15支安打、包括1轟,貢獻6分打點,打擊率為0.273。

談到柏提時,洋基總教練布恩(Aaron Boone)盛讚:「他對我們球隊來說是一個很好的補強,他帶來速度、防守還有高品質的擊球,他是一名優秀的球員。」

為了填補柏提的空缺,洋基從3A拉上內野手史密斯(Kevin Smith),而明星三壘手拉梅修(DJ LeMahieu)預計將在美國時間下週二復出。

Jon Berti tried to run out a grounder and immediately fell. He was helped off the field pic.twitter.com/SJ4EmDLBjR