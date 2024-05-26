MLB》洋基出現傷兵！34歲老將工具人受傷了 明星三壘手下週復出

柏提。（USA TODAY Sports）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美聯東區龍頭洋基出現傷兵，34歲老將工具人柏提（Jon Berti）因左小腿拉傷被放進10天傷病名單。

柏提在昨日與教士之戰受傷，他於9局上半敲出一壘方向滾地球後，才剛跑出打擊區就痛苦倒地，最終被攙扶退場，今日被列入10天傷病名單。

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洋基在開季前透過3方交易網羅柏提，他能守三壘、游擊、二壘，也能兼任外野，本季已出賽17場，合計55打數敲出15支安打、包括1轟，貢獻6分打點，打擊率為0.273。

談到柏提時，洋基總教練布恩（Aaron Boone）盛讚：「他對我們球隊來說是一個很好的補強，他帶來速度、防守還有高品質的擊球，他是一名優秀的球員。」

為了填補柏提的空缺，洋基從3A拉上內野手史密斯（Kevin Smith），而明星三壘手拉梅修（DJ LeMahieu）預計將在美國時間下週二復出。

Jon Berti tried to run out a grounder and immediately fell. He was helped off the field pic.twitter.com/SJ4EmDLBjR — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） May 25, 2024

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