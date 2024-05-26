足球》一雪前恥！ 曼聯擊破曼城收隊史第13座足總盃冠軍

曼聯奪下足總盃冠軍。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨晚間迎來足總盃最終決賽，「紅魔」曼聯對上剛奪得英超冠軍的曼城，曼聯整場靠著穩定的防守及曼城自亂陣腳丟分，終場2：1擊敗曼城奪下隊史第十三座足總盃冠軍。

去年度的足總盃決賽與今年的對戰組合相同，當時曼城以2：1險勝拿下勝利，今年曼聯捲土重來，上半場就取得得分，曼聯一次從後場遠傳而來的高吊球疑似造成曼城後衛加亞迪奧爾（Josko Gvardiol）與自家守門員溝通不良失誤，曼聯格爾納邱（Alejandro Garnacho）輕鬆踢進，第39分鐘，曼聯19歲小將馬伊努（Kobbie Mainoo）再靠隊友助攻得分，助隊擴大到兩分領先優勢。

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Garnacho makes it 1-0!!!



pic.twitter.com/LwTiDMwvNn — United Goals （@UnitedGoals__） May 25, 2024

曼城本場不是沒有機會，掌握74%控球率只可惜運氣欠佳，當家前鋒哈蘭德（Earling Haaland）一次禁區內右側勁射射中橫梁，第87分鐘才靠著比利時前鋒多庫（Jeremy Doku）踢進一球勉強追近，隨著補時97分鐘哨聲響，曼聯奪下本季足總盃冠軍，隊史第十三次也只落後給歷史最佳兵工廠一次。

曼聯奪下足總盃冠軍。（美聯社）

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