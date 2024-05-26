MLB》棒打紅人火球男！大谷翔平敲三壘安打 宇宙道奇仍吞4連敗低潮

大谷翔平。（美聯社）
張浩群／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍球星大谷翔平今天有長打演出，敲出本季第2支三壘安打，但球隊仍以1：3不敵紅人，吞下4連敗低潮。
大谷翔平今打第2棒指定打擊，前2打席面對紅人火球男格林（Hunter Greene）都吃癟吞K，不過6上再度對決成功復仇，大谷敲出一壘方向「車布邊」三壘安打，本季第2支三壘安打出爐。
請繼續往下閱讀...
大谷8上迎來第四打席，這回遭到莫爾（Sam Moll）三振，今天大谷單場4打數敲1安，苦吞3K，賽後打擊率為0.338。
道奇今天火力遭封鎖，團隊僅敲出5支安打，只在2局上半攻下1分，最終以2分之差不敵紅人，近期遭遇4連敗。道奇先發投手畢爾勒（Walker Buehler）主投5.2局挨2轟失3分，吞下本季第2敗。
紅人火球男格林繳出6局失1分好投，送出5次三振，用優質先發表現摘下本季第3勝，賽後防禦率為3.06。
大谷翔平選手の— 【ＳＳ】大谷速報＆スポーツ速報 （@30R9gmaMUy3guDJ） May 26, 2024
第3打席はスリーベースヒット！
一塁戦を破る三塁打
打率.340 OPS1.039
①見逃し三振
②空振り三振
③三塁打#大谷翔平 #ドジャース
pic.twitter.com/jQrJ0bfftT