MLB》棒打紅人火球男！大谷翔平敲三壘安打 宇宙道奇仍吞4連敗低潮

大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍球星大谷翔平今天有長打演出，敲出本季第2支三壘安打，但球隊仍以1：3不敵紅人，吞下4連敗低潮。

大谷翔平今打第2棒指定打擊，前2打席面對紅人火球男格林（Hunter Greene）都吃癟吞K，不過6上再度對決成功復仇，大谷敲出一壘方向「車布邊」三壘安打，本季第2支三壘安打出爐。

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大谷8上迎來第四打席，這回遭到莫爾（Sam Moll）三振，今天大谷單場4打數敲1安，苦吞3K，賽後打擊率為0.338。

道奇今天火力遭封鎖，團隊僅敲出5支安打，只在2局上半攻下1分，最終以2分之差不敵紅人，近期遭遇4連敗。道奇先發投手畢爾勒（Walker Buehler）主投5.2局挨2轟失3分，吞下本季第2敗。

紅人火球男格林繳出6局失1分好投，送出5次三振，用優質先發表現摘下本季第3勝，賽後防禦率為3.06。

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