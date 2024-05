MLB》大谷翔平掃三壘打終結小低潮 美媒好吃驚：輕鬆跑沒用全力....

大谷翔平。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平今天對戰紅人敲出本季第2支三壘安打,終結近10打數無安打的小低潮,可惜球隊終場以1:3不敵紅人,苦吞4連敗。大谷此次三壘打看似沒有全力奔跑,引發美媒熱議。

大谷翔平今天4打數1安打,苦吞3K,賽後打擊率降至0.338。大谷在6局上棒打紅人火球男格林(Hunter Greene),敲出一壘方向車布邊的三壘安打,紅人先發三壘手艾斯皮納(Santiago Espinal)接球後順勢碰到跑者頭部,大谷一度露出痛苦神情,所幸並無大礙,可惜的是後面兩位打者都沒有把大谷送回,錯失大好得分機會。

大谷這支看似沒有全力奔跑的三壘安打,在網路上引發熱議,棒球數據帳號《Codify》在X(推特)發文盛讚:「大谷翔平讓三壘安打看起來很簡單」,美媒《Dodgers Nation》更指出,這是他見過最輕鬆的三壘安打之一,看大谷打球真是一種享受。

對於大谷翔平敲出三壘安打沒有全力奔跑,道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)表示,由於大谷在之前的比賽中因牽制導致右腿筋挫傷,所以球團對他有所限制。

Shohei Ohtani just hit one of the most effortless triples I’ve ever seen.



It’s a pleasure watching this man play baseball.



: @MLBONFOX pic.twitter.com/mdQZyg6zuV