MLB》大谷翔平掃三壘打終結小低潮 美媒好吃驚：輕鬆跑沒用全力....

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平今天對戰紅人敲出本季第2支三壘安打，終結近10打數無安打的小低潮，可惜球隊終場以1：3不敵紅人，苦吞4連敗。大谷此次三壘打看似沒有全力奔跑，引發美媒熱議。

大谷翔平今天4打數1安打，苦吞3K，賽後打擊率降至0.338。大谷在6局上棒打紅人火球男格林（Hunter Greene），敲出一壘方向車布邊的三壘安打，紅人先發三壘手艾斯皮納（Santiago Espinal）接球後順勢碰到跑者頭部，大谷一度露出痛苦神情，所幸並無大礙，可惜的是後面兩位打者都沒有把大谷送回，錯失大好得分機會。

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大谷翔平。（美聯社）

大谷這支看似沒有全力奔跑的三壘安打，在網路上引發熱議，棒球數據帳號《Codify》在X（推特）發文盛讚：「大谷翔平讓三壘安打看起來很簡單」，美媒《Dodgers Nation》更指出，這是他見過最輕鬆的三壘安打之一，看大谷打球真是一種享受。

對於大谷翔平敲出三壘安打沒有全力奔跑，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，由於大谷在之前的比賽中因牽制導致右腿筋挫傷，所以球團對他有所限制。

Shohei Ohtani just hit one of the most effortless triples I’ve ever seen.



It’s a pleasure watching this man play baseball.



: @MLBONFOX pic.twitter.com/mdQZyg6zuV — Dodgers Nation （@DodgersNation） May 26, 2024

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