〔體育中心/綜合報導〕洋基隊長「法官」賈吉(Aaron Judge)近況超火燙,今天對戰教士首打席就開砲,本季第17轟出爐。

賈吉在1上首打席逮中教士先發投手席斯(Dylan Cease)的83.6英哩彈指曲球,猛力一揮掃出左外野超大號2分砲,擊球初速113.7英哩、飛行距離429英呎,助隊先馳得點。

賈吉本季第17轟出爐,一舉追平金鶯韓德森(Gunnar Henderson)和太空人塔克(Kyle Tucker),目前三人並列大聯盟全壘打王。

值得一提的是,賈吉已經連續4場比賽「炸裂」,他上一次連4戰開轟要追溯至2022年賽季美國時間9月3日至7日。

