NBA季後賽》塔圖姆轟36分+哈勒戴關鍵攻守 塞爾提克大逆轉溜馬聽牌

塞爾提克大逆轉溜馬聽牌。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾提克克服最多18分落後劣勢，塔圖姆（Jayson Tatum）攻下36分， 加上J.哈勒戴（Jrue Holiday）最後38.2秒完成致勝三分打，以及讀秒階段的關鍵抄截，以114：111大逆轉溜馬，東部冠軍賽取得3：0聽牌優勢。

傷左大腿筋提前退場，今天他也確定不能出賽，外界認為是溜馬利空，但他們回到主場還是展現競爭力，只是決勝節卻守不住塞爾提克攻勢，還發生致命失誤，葬送江山。

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塞爾提克前2戰靠J.布朗（Jaylen Brown）的大顯神威奪勝，塔圖姆表現相形失色，但他此戰開賽就有不錯發揮，10投6中拿15分，率隊取得32：31領先，溜馬則是靠西亞卡姆（Pascal Siakam）的11分、透納（Myles Turner）的8分緊咬比分。

溜馬在第二節靠著頂替主控的內姆哈德（Andrew Nembhard）獨攬16分帶領，打出33 ：14的狂暴攻勢拉開差距，最多取得18分領先，上半場打完以69 ：57力壓塞爾提克。

進入下半場，塞爾提克一度靠著塔圖姆、J.布朗（Jaylen Brown）追進比分，三節打完只差9分，決勝節也不斷逼近比分，在塔圖姆在最後1分41秒還投進三分彈，追到106：109，他接著還助攻霍福德在外線開火，加上抱病出擊的J.哈勒戴在38.2秒上籃後還要到加罰，完成三分打，以112：111逆轉溜馬，此外，J.哈勒戴還在讀秒完成抄截，摧毀溜馬的進攻，勝負就此定調。

塞爾提克以塔圖姆表現最佳，拿36分、10籃板、8助攻，J.布朗有24分，霍福德投進7顆三分球拿23分，哈勒戴拿14分、9籃板，懷特（Derrick White）有13分、7助攻。

內姆哈德拿溜馬最高32分、9助攻，透納得22分、10籃板，西亞卡姆有22分，麥康諾（T.J. McConnell）替補23分。

塔圖姆。（USA TODAY Sports）

J.哈勒戴。（USA TODAY Sports）

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