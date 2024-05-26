晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》塔圖姆轟36分+哈勒戴關鍵攻守 塞爾提克大逆轉溜馬聽牌

2024/05/26 11:11

塞爾提克大逆轉溜馬聽牌。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾提克克服最多18分落後劣勢，塔圖姆（Jayson Tatum）攻下36分， 加上J.哈勒戴（Jrue Holiday）最後38.2秒完成致勝三分打，以及讀秒階段的關鍵抄截，以114：111大逆轉溜馬，東部冠軍賽取得3：0聽牌優勢。

傷左大腿筋提前退場，今天他也確定不能出賽，外界認為是溜馬利空，但他們回到主場還是展現競爭力，只是決勝節卻守不住塞爾提克攻勢，還發生致命失誤，葬送江山。

塞爾提克前2戰靠J.布朗（Jaylen Brown）的大顯神威奪勝，塔圖姆表現相形失色，但他此戰開賽就有不錯發揮，10投6中拿15分，率隊取得32：31領先，溜馬則是靠西亞卡姆（Pascal Siakam）的11分、透納（Myles Turner）的8分緊咬比分。

溜馬在第二節靠著頂替主控的內姆哈德（Andrew Nembhard）獨攬16分帶領，打出33 ：14的狂暴攻勢拉開差距，最多取得18分領先，上半場打完以69 ：57力壓塞爾提克。

進入下半場，塞爾提克一度靠著塔圖姆、J.布朗（Jaylen Brown）追進比分，三節打完只差9分，決勝節也不斷逼近比分，在塔圖姆在最後1分41秒還投進三分彈，追到106：109，他接著還助攻霍福德在外線開火，加上抱病出擊的J.哈勒戴在38.2秒上籃後還要到加罰，完成三分打，以112：111逆轉溜馬，此外，J.哈勒戴還在讀秒完成抄截，摧毀溜馬的進攻，勝負就此定調。

塞爾提克以塔圖姆表現最佳，拿36分、10籃板、8助攻，J.布朗有24分，霍福德投進7顆三分球拿23分，哈勒戴拿14分、9籃板，懷特（Derrick White）有13分、7助攻。

內姆哈德拿溜馬最高32分、9助攻，透納得22分、10籃板，西亞卡姆有22分，麥康諾（T.J. McConnell）替補23分。

塔圖姆。（USA TODAY Sports）

J.哈勒戴。（USA TODAY Sports）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。