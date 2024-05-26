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MLB》OPS超越大谷躍居第一！ 賈吉開轟2長打締史上首見偉業

2024/05/26 12:21

洋基「法官」賈吉連4場開轟，本季累積17轟並列全聯盟最多。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）近期打擊手感超火燙，今天對戰教士敲出本季第17轟，連續4場開轟，單場雙安更達成生涯900安里程碑，OPS1.050（整體攻擊指數）超越道奇球星大谷翔平勇冠群雄，再加上史卓曼（Marcus Stroman）繳出6局5K無失分的優質先發，洋基終場以4：1擊敗教士，近期拉出一波4連勝。

賈吉在首局首打席就砲轟教士先發投手席斯（Dylan Cease），敲出左外野超大號2分砲，這一發擊球初速113.7英哩、飛行距離429英呎，助隊先馳得點。賈吉連續4場該轟，這是他本季第17轟，一舉追平金鶯韓德森（Gunnar Henderson）和太空人塔克（Kyle Tucker），目前三人並列大聯盟全壘打王。

洋基4局上攻勢再起，賈吉敲出左外野二壘安打，生涯900安達陣，瑞佐（Anthony Rizzo）在二三壘有人時擊出帶有1分打點的安打，托瑞斯（Gleyber Torres）則是敲出高飛犧牲打，送回洋基第4分。

洋基先發強投史卓曼此役表現出色，主投6局無失分僅被敲出3支安打，另有5次三振和2次保送，儘管教士靠著小塔提斯8局下的陽春砲破蛋，但洋基終場仍以4：1守住勝利，史卓曼本季第4勝入袋；席斯先發6.2局飆9K失4分，苦吞本季第4敗。

賈吉今天4打數2支長打，進帳2分打點，另有2次三振，打擊率升至0.280，OPS也漲至1.050，超越大谷翔平的1.034躍居全聯盟第一。賈吉近20場共累積敲出12支二壘安打和11轟，成為史上第1位完成此壯舉的球員，也是史上第5位在20場內至少有10支二壘打和10轟的球員。

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