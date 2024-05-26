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法網》納達爾狀態如何？ 教練莫亞：會戰鬥到至死方休

2024/05/26 11:35

納達爾。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕法國網球公開賽今天正式開打，外界都很關心納達爾（Rafael Nadal）的狀態，他的教練莫亞（Carlos Moya）表示，納達爾來到羅蘭加洛斯不會有任何保留，「必定會全力以赴，戰鬥到至死方休。」

莫亞表示，納達爾的訓練狀態很好，只是需要將這樣的表現延續到比賽，「我相信他的健康狀況也足以讓他充滿信心參賽。」他認為，納達爾在羅馬比賽時的狀態還時好時壞，但在法國都呈現正面訊號，在練習賽也沒輸過任何一盤，「我認為這來得正是時候，也在意料之中。」

對於納達爾首輪將對上剛在羅馬大師賽奪冠的德國第4種子茲維列夫（Alexander Zverev），莫亞坦言，這確實是最糟糕的情況之一，因為對手狀態很好，但納達爾已經不是種子球員，所以這樣的結果也是公平的。

莫亞說，「我們原本希望納達爾可以一步一步找到狀態，但事與願違，我們抽到茲維列夫，必須盡可能以最佳狀態迎戰，Rafa的心態很積極，但這也勢必會是一場艱苦的比賽，如果Rafa可能發揮出訓練的水準，為什麼不能往積極的一面思考？」

莫亞也提到，納達爾來到法網必定不會有所保留，而是百分之百投入，而且會戰鬥到至死方休，「我們到一個新的狀況，這是5盤3勝制比賽，他已經2年沒打這樣的比賽，我想他已經做好準備。」

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