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網球》「250之王」魯德勇奪日內瓦第3冠 力拚終結法網亞軍宿命

2024/05/26 11:41

挪威名將魯德勇奪日內瓦公開賽男單冠軍。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕挪威名將魯德（Casper Ruud）在法網前最後的熱身賽事ATP250等級日內瓦公開賽決賽以7：5、6：3擊敗捷克好手馬哈克（Tomas Machac），勇奪賽史第3冠。

受到當地雨勢影響，魯德一日雙戰，4強化解一個賽末點驚險擊敗義大利新星科博利（Flavio Cobolli）闖進冠軍戰，接著面對淘汰球王喬科維奇（Novak Djokovic）的馬哈克，首盤4：5落後時逆轉連拿3局先下一城，次盤乘勝追擊在對手第一個發球局就成功突破，耗費1小時47分奪冠。

魯德繼2021、2022年後再度於此封王，成為賽史第一位三冠王，「這是充滿挑戰的一週，無論對手是誰，比賽都很辛苦，天氣不太穩定導致很難維持狀態，但今天的感覺很棒，很高興又在日內瓦奪冠，這個賽季到目前為止很棒。」

魯德本季累積35勝傲視群雄，年終排名高居第4，目前生涯12冠有11座都是250等級，上月在巴塞隆納決賽力退西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、終於拿下生涯首座500等級冠軍。在紅土勇奪兩冠後，這位兩屆法網亞軍現在要瞄準羅蘭加洛斯首冠，首輪過招從資格賽晉級的巴西選手阿爾維斯（Felipe Meligeni Alves）。

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