NBA》詹皇離開湖人成自由球員？ 經紀人說溜嘴急改口

詹姆斯。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人在西部季後賽首輪被金塊淘汰後，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的下一步引起討論。經紀人保羅（Rich Paul）在TNT節目上爆料，詹姆斯季後將成為自由球員，投下超大震撼彈。

39歲的詹姆斯寶刀未老，本季出賽71場，場均可貢獻25.7、7.3助攻和7.3籃板。今年季後賽場均可攻下27.8分、6.8籃板、8.8助攻，投籃命中率達56.6％，在關鍵第5戰對上金塊也有30分、11助攻、9籃板的準大三元數據，身手依舊出色。

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隨著湖人遭到淘汰後，詹姆斯的未來也成為熱議話題，因為他和湖人的合約將在明年到期，下季有5140萬美元的球員選擇權，今夏可以選擇拒絕合約的球員選項，成為自由球員，這也意味著他能加盟其他球隊。

詹姆斯經紀人保羅在近期的TNT節目上的發言引發關注，他脫口說出詹姆斯是自由球員，不過隨後改口成詹姆斯目前還有球員選項，下一步並沒有做出決定，但此話一出，就讓外界有了諸多聯想。

Rich Paul: “LeBron is a free agent.”



… but LeBron currently has a pending player option. Interesting slip up from his agent.



（via @ChrisBHaynes） pic.twitter.com/5IrtdnP8C1 — Legion Hoops （@LegionHoops） May 26, 2024

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