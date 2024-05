NBA》詹皇離開湖人成自由球員？ 經紀人說溜嘴急改口

詹姆斯。(資料照,美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕湖人在西部季後賽首輪被金塊淘汰後,「詹皇」詹姆斯(LeBron James)的下一步引起討論。經紀人保羅(Rich Paul)在TNT節目上爆料,詹姆斯季後將成為自由球員,投下超大震撼彈。

39歲的詹姆斯寶刀未老,本季出賽71場,場均可貢獻25.7、7.3助攻和7.3籃板。今年季後賽場均可攻下27.8分、6.8籃板、8.8助攻,投籃命中率達56.6%,在關鍵第5戰對上金塊也有30分、11助攻、9籃板的準大三元數據,身手依舊出色。

隨著湖人遭到淘汰後,詹姆斯的未來也成為熱議話題,因為他和湖人的合約將在明年到期,下季有5140萬美元的球員選擇權,今夏可以選擇拒絕合約的球員選項,成為自由球員,這也意味著他能加盟其他球隊。

詹姆斯經紀人保羅在近期的TNT節目上的發言引發關注,他脫口說出詹姆斯是自由球員,不過隨後改口成詹姆斯目前還有球員選項,下一步並沒有做出決定,但此話一出,就讓外界有了諸多聯想。

Rich Paul: “LeBron is a free agent.”



… but LeBron currently has a pending player option. Interesting slip up from his agent.



(via @ChrisBHaynes) pic.twitter.com/5IrtdnP8C1