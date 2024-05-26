NBA季後賽》關鍵抄截帶走勝利 哈勒戴談神預判、主帥盛讚防守價值

J.哈勒戴。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天在東部冠軍戰第3戰克服最多落後18分的劣勢，終場以114：111險勝溜馬，系列賽連贏3場取得聽牌優勢。J.哈勒戴（Jrue Holiday）最後讀秒階段的關鍵抄截成為致勝英雄之一。J.哈勒戴賽後受訪表示，他知道內姆哈德（Andrew Nembhard）會往右切。

抱病出擊的J.哈勒戴今天繳出14分、9籃板和3抄截，他在第四節決勝時刻貢獻價值，在38.2秒上籃後要到加罰，完成三分打，以112：111逆轉溜馬，此外，J.哈勒戴還在讀秒階段抄掉企圖切入內姆哈德的球，粉碎溜馬最後反攻希望，勝負就此定調。

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J.哈勒戴賽後談到這次關鍵抄截，「他很喜歡用右手持球突破，整晚都是如此，所以他最後的判斷是正確的。」對此，苦主內姆哈德表示，當時原本想要投籃，但J.哈勒戴很快就黨在自己面前，然後我就丟失了球，滑倒後出現失誤。

綠衫軍主帥馬茲拉（Joe Mazzulla）認為這就是J.哈勒戴的防守價值，這就是招牌的抄截，他總是會等到對方從邊線衝往禁區時抄球，他又再一次做到了。

Jrue holiday with the STEAL OF THE YEAR pic.twitter.com/rIEoBMDN99 — NBACentel （@TheNBACentel） May 26, 2024

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