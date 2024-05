NBA季後賽》關鍵抄截帶走勝利 哈勒戴談神預判、主帥盛讚防守價值

J.哈勒戴。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克今天在東部冠軍戰第3戰克服最多落後18分的劣勢,終場以114:111險勝溜馬,系列賽連贏3場取得聽牌優勢。J.哈勒戴(Jrue Holiday)最後讀秒階段的關鍵抄截成為致勝英雄之一。J.哈勒戴賽後受訪表示,他知道內姆哈德(Andrew Nembhard)會往右切。

抱病出擊的J.哈勒戴今天繳出14分、9籃板和3抄截,他在第四節決勝時刻貢獻價值,在38.2秒上籃後要到加罰,完成三分打,以112:111逆轉溜馬,此外,J.哈勒戴還在讀秒階段抄掉企圖切入內姆哈德的球,粉碎溜馬最後反攻希望,勝負就此定調。

J.哈勒戴賽後談到這次關鍵抄截,「他很喜歡用右手持球突破,整晚都是如此,所以他最後的判斷是正確的。」對此,苦主內姆哈德表示,當時原本想要投籃,但J.哈勒戴很快就黨在自己面前,然後我就丟失了球,滑倒後出現失誤。

綠衫軍主帥馬茲拉(Joe Mazzulla)認為這就是J.哈勒戴的防守價值,這就是招牌的抄截,他總是會等到對方從邊線衝往禁區時抄球,他又再一次做到了。

