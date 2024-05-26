MLB》期待大谷翔平回歸二刀流！ 貝茲直呼：首戰將像國定假日一樣

大谷翔平。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇核彈頭貝茲（Mookie Betts）在自己主持的網路節目《On Base with Mookie Betts》中，最新一集邀請到隊友葛拉斯諾（Tyler Glasnow）訪談，兩人也聊到與大谷翔平有關的話題。

葛拉斯諾在休賽季被光芒交易至道奇，隨後雙方簽下5年1.35億美元延長合約，貝茲也問及當時大谷在招募影片中傳達什麼樣的訊息？葛拉斯諾直呼：「那是很久以前的事了，我都快忘了，基本上就是說『我希望你能和道奇隊簽約，我想為你和球隊打出很多全壘打』之類的，他也說到做到，目前一直在這麼做，太棒了！」

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葛拉斯諾表示：「當我決定轉隊時，最重要的事情就是球隊要贏球，我知道大谷在陣中，他想透過延遲支付來招募球員，我知道如果我想贏，這就是我要的球隊。」

話鋒一轉，貝茲直呼：「有一件事我非常期待，那就是大谷的投球。」葛拉斯諾也同意說道：「我已經等不及了！」

貝茲非常期待大谷重返投手丘，「我覺得大谷復出登板當天，將會像國定假日一樣。」葛拉斯諾笑說：「我們洛杉磯已經有大谷翔平日了，之後可能要增加到2個節日。」

大谷翔平在去年9月接受右肘手術，本季「一刀流」出擊專職打者，預計2025年恢復二刀流身手。

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