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全障運台東豐田國中邱奇希人生第一戰 百米破全國紀錄

2024/05/26 14:37

台東縣隊參加全障運傳捷報，目前就讀豐田國中二年級的邱奇希，破肢體障礙男子組田徑第二組100公尺T35級全國紀錄。（豐田國中校長洪文政提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕在南投縣舉行的113全國身心障礙國民運動會，台東代表隊傳捷報，目前就讀豐田國中二年級的邱奇希，人生首次跑田徑賽事，就破肢體障礙男子組田徑第二組100公尺T35級全國紀錄，校長洪文政與老師楊謹蓮、陳麒安都在現場分享他的喜悅，另報名參加1500公尺也獲銅牌，個人單日就奪下1金1銅，今（26）日上午參加400公尺徑賽奪銀，也打破全國及大會紀錄，目前台東縣共獲得3金1銀7銅牌的成績。

豐田國中校長洪文政表示，邱奇希同學目前就讀學校二年級，雖出生時因臍帶繞頸而傷到腦導致腦性麻痺，造成學習比較遲緩，不過，奇希生性相當樂觀且不放棄，且可能受到媽媽曾是運動選手的關係，影響他也愛打籃球，但從不知自己跑得很快。

唸國二學校在挑選可以參加全障運選手時，原規劃他參加肢體障礙男子組羽球賽，但進行分級測驗時，羽球分級老師發現他跑得很快，好好訓練就是明日之星，學校才報田徑項目。

這屆在南投縣舉行的全障運，邱奇希共計報名100、200、400、1500公尺等4項比賽，從未參加任何體育競賽的他，沒有想到25日參與人生中的第一場體育賽事肢體障礙男子組田徑第二組100公尺，就以16.52成績飆破T35級全國及大會紀錄，隨後他又在1500公尺獲銅牌。今天上午的肢體障礙男子組田徑第二組400公尺T35級比賽，雖以1:26.73成績「銀」恨，但也雙雙破了全國及大會紀錄，成為田徑場上風雲人物。

縣府教育處指出，今年全國身障運5月25日至28日在南投縣暨各競賽場地舉行，台東縣代表隊職員及選手共128名，參加11個競賽項目，有肢障田徑、肢障射擊、肢障桌球、肢障地板滾球及聽障羽球，以及特奧項目的羽球、保齡球、滾球、籃球及輪鞋競速等，目前共獲得3金1銀7銅牌。

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