中職》Wing Stars再度赴美 舊金山台灣日再掀高潮

Wing Stars再度赴美,舊金山台灣日再掀高潮。(舊金山台灣日提供)

〔記者林宥辰/綜合報導〕舊金山台灣日SF Taiwan Day於美國時間25日在奧克蘭運動家球場正式登場,台鋼集團Wing Stars啦啦隊除了帶來賽前表演外,也與民眾近距離接觸,成為這次場內外的吸睛亮點。

今早舊金山奧克蘭運動家球場的氣溫僅有10度左右,但這絲毫沒有減少台灣球迷的熱情,超過3500名台灣球迷不畏低溫,早早排隊等待與女孩合照。現場氣氛熱烈,球迷們的熱情感染了每一位啦啦隊成員。

隊長螢螢感動的表示:「儘管天氣寒冷,團員們的手都被凍得發紅,但球迷的熱情讓我們感到溫暖,看到僑胞們如此熱情地響應,感到相當高興和感動。」

這一次舊金山台灣日,Wing Stars啦啦隊由隊長螢螢、一粒、林浠、妡0、圈圈、恬魚和毛毛出席。新的組合讓她們在表演前花了不少時間重組隊型及調整走位。最具挑戰性的是,由於事前無法進場彩排,這對她們來說是一項挑戰,同時也是一個學習的機會。儘管面臨困難,Wing Stars依然展現出高度的專業精神和團隊合作力,最終成功完成了表演,為現場觀眾帶來了精彩的演出,充分展現了台灣啦啦隊的風采和魅力。

賽事進行到第七局時,Wing Stars與現場主持人和運動家隊的吉祥物一起在鏡頭前互動,帶動全場觀眾的氣氛,隨著音樂響起,現場所有人齊聲高唱美國職棒多年的傳統《Take Me Out to the Ball Game》,Wing Stars也跟著旋律起舞,讓現場更添精彩,同時也深刻體驗到了美國職棒的傳統魅力。

下一站,Wing Stars將於後天飛往洛杉磯,參加天使隊的台灣日活動,帶給球迷們更多難忘的瞬間。請球迷朋友們敬請期待。

