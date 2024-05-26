中職》Wing Stars再度赴美 舊金山台灣日再掀高潮

Wing Stars再度赴美，舊金山台灣日再掀高潮。（舊金山台灣日提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕舊金山台灣日SF Taiwan Day於美國時間25日在奧克蘭運動家球場正式登場，台鋼集團Wing Stars啦啦隊除了帶來賽前表演外，也與民眾近距離接觸，成為這次場內外的吸睛亮點。

今早舊金山奧克蘭運動家球場的氣溫僅有10度左右，但這絲毫沒有減少台灣球迷的熱情，超過3500名台灣球迷不畏低溫，早早排隊等待與女孩合照。現場氣氛熱烈，球迷們的熱情感染了每一位啦啦隊成員。

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隊長螢螢感動的表示：「儘管天氣寒冷，團員們的手都被凍得發紅，但球迷的熱情讓我們感到溫暖，看到僑胞們如此熱情地響應，感到相當高興和感動。」

這一次舊金山台灣日，Wing Stars啦啦隊由隊長螢螢、一粒、林浠、妡0、圈圈、恬魚和毛毛出席。新的組合讓她們在表演前花了不少時間重組隊型及調整走位。最具挑戰性的是，由於事前無法進場彩排，這對她們來說是一項挑戰，同時也是一個學習的機會。儘管面臨困難，Wing Stars依然展現出高度的專業精神和團隊合作力，最終成功完成了表演，為現場觀眾帶來了精彩的演出，充分展現了台灣啦啦隊的風采和魅力。

賽事進行到第七局時，Wing Stars與現場主持人和運動家隊的吉祥物一起在鏡頭前互動，帶動全場觀眾的氣氛，隨著音樂響起，現場所有人齊聲高唱美國職棒多年的傳統《Take Me Out to the Ball Game》，Wing Stars也跟著旋律起舞，讓現場更添精彩，同時也深刻體驗到了美國職棒的傳統魅力。

下一站，Wing Stars將於後天飛往洛杉磯，參加天使隊的台灣日活動，帶給球迷們更多難忘的瞬間。請球迷朋友們敬請期待。

Wing Stars再度赴美，舊金山台灣日再掀高潮。（舊金山台灣日提供）

Wing Stars再度赴美，舊金山台灣日再掀高潮。（舊金山台灣日提供）

Wing Stars再度赴美，舊金山台灣日再掀高潮。（舊金山台灣日提供）

（舊金山台灣日提供）

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