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中職》擦亮「王岳富」連線招牌！ 王尉永談今年再進化關鍵

2024/05/26 16:14

富邦悍將王尉永。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將勝利組牛棚投手群王尉永、曾峻岳和富藍戈，本季都有出色發揮，其中王尉永去年7次中繼、防禦率3.44，今年他把防禦率壓低到1.35，被打擊率僅0.079，K/9值則是10.35。

王尉永說，前年因傷開刀後，去年沒有調整到位，身體控制不好，今年身體狀況恢復後，赴外面運科中心，更加了解自己身體動作後加強修正，「主要是從全身連貫修正出手點，找尋更好的出手方式。」

王尉永曾在2021年交出14中繼、防禦率2.80成績，該年度45局送出54次三振。談到和往年相比，王尉永說：「前幾年會想投三振，受傷之後會想說用別的方式解決打者。不過，今年身體狀況恢復後，也想回到之前那樣，畢竟後援投手的要求就是壓制打者，三振就是最好的選項。」

球迷戲稱富邦勝利組連線為「王岳富」、「尉曾戈」連線，王尉永笑說球迷堪稱鬼才，他也自嘲自己跟隊友相比是「軟投」。

有著不輸火球男隊友們的壓制力，王尉永說：「要論優勢，自己也沒有太多優勢可言，能放大的就是把控球修正更好，利用直球跟滑球和對方打者對決。」王尉永也透露，有和教練林正豐學到新球種，偶爾會投入實戰使用。

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