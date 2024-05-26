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T1冠軍戰》卡森斯、高錦瑋都砍27分！雲豹逆轉戰神奪2連勝

2024/05/26 16:42

高錦瑋。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台啤永豐雲豹今在總冠軍賽第2戰中，在卡森斯、高錦瑋都繳27分帶領下，以112：107逆轉台北台新戰神，系列賽取得2：0領先，也讓今天轟下全場最高38分的林秉聖做白工。

隊史首度闖進季後賽的雲豹，首輪橫掃高雄全家海神，和今年新成軍的台北台新戰神爭冠。總冠軍系列賽首戰，雲豹在「表弟」卡森斯繳30分帶領下開出紅盤。

戰神今續作客桃園，首節進攻多點開花，曹薰襄、黃聰翰和林秉聖接力開火，其中林秉聖首節獨攬10分，助隊取得雙位數領先。

不過，雲豹第2節在蔣淯安、高錦瑋帶領下，持續緊追，但戰神仍靠著林秉聖半場拿18分，暫時以54：49領先。雲豹方面，卡森斯兩節拿14分最高，蔣淯安13分次之。

卡森斯。（記者林正堃攝）

易籃後，高錦瑋、李啓瑋接力飆進三分球，率領雲豹超車，隨後黃聰翰也轟三分彈再度扳平戰局，兩隊展開拉鋸；該節尾聲林秉聖上籃造成對手的違反運動道德犯規，靠著罰球進帳分數，戰神1分落後進入決勝節。

落後的戰神，靠著林秉聖殺進殺出，持續緊咬，而卡森斯和恩多打出火氣，卡森斯上籃造成恩多防守不及，一掌打在卡森斯臉上，令他相當不滿，主場球迷也持續鼓譟，力挺自家球員。恩多吞下違反運動道德犯規，雲豹也有球團人員遭驅逐出場，雙方各獲得兩罰機會。

終場前3分鐘，卡森斯、蔣淯安接力得分，助雲豹穩住領先優勢，但林秉聖三分球助戰神最後1分半鐘追到5分差，隨後克羅馬罰球加上李啓瑋三分球，雲豹鎖定勝利。

雲豹卡森斯繳出全隊最高27分、12籃板，高錦瑋也拿27分，蔣淯安18分、10籃板；戰神方面，林秉聖砍下生涯季後賽新高38分、8助攻，恩多22分、10籃板。

克羅馬。（記者林正堃攝）

林秉聖。（記者林正堃攝）

蔣淯安。（記者林正堃攝）

黃聰翰。（記者林正堃攝）

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