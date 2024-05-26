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T1冠軍賽》談和恩多衝突 卡森斯：我沒有生氣但不理解吹判尺度

2024/05/26 18:07

卡森斯與恩多肢體接觸頻繁。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台啤永豐雲豹今在總冠軍賽第2戰逆轉台北台新戰神，系列賽取得2：0領先。不過，決勝節時卡森斯和恩多打出火氣，甚至恩多犯規直接一掌打在卡森斯臉上。事後，卡森斯談起這次衝突時表示，他並沒有對恩多生氣，但對於裁判尺度有些不理解，強調自己還在摸索階段。

卡森斯和恩多今天第4節時在籃下有不少肢體接觸，且卡森斯保鑣已經衝上場，最後被驅逐出場，場面一度劍拔弩張。

疑為卡森斯保鑣比賽中走進場內，引起戰神教練及板凳區人員群情激憤。（記者林正堃攝）

對於當下情況，卡森斯表示，「我沒有對這名球員生氣，我知道他是個很好競爭者，也是想替球隊贏球的球員，只是當下強度比較高，而我無法控制對方的行為。」

卡森斯提到，他有些無法理解裁判的尺度，自己曾到各地去打球，尺度上有些不一樣，但有些動作無論在哪裡都是不被允許的，「我也還在適應裁判尺度，希望能理解有哪些動作是可以的，哪些是不被允許的。」

雲豹教練查爾斯認為，這是季後賽很常見的情況，尤其長人的部分，季後賽強度高，有很多的肢體接觸，「 這也代表兩人防守都很好，都是很有經驗的球員。」他提到，自己和恩多認識十幾年，相信恩多沒有惡意，隨著比賽進行，兩人會慢慢冷靜。

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