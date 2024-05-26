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中職》林吳晉瑋阻擋跑者 平野惠一向林岳平致歉

2024/05/26 19:07

林岳平、平野惠一雙方總教練針對昨天捕手與投手的抗議，雙方溝通解釋。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕中信兄弟總教練平野惠一今天趁賽前空檔，前往一壘側休息區向統一獅總教練林岳平致歉，他表示，昨天的捕手林吳晉瑋在3局下的本壘攻防中，確實有阻擋到跑者的路線，還好沒有球員因此受傷。

平野指出，昨天3局下陳重羽搶攻本壘，林吳晉瑋確實阻擋跑者的路線，但林吳並非故意，聯盟在統一提出挑戰後做出的判決也是正確的，「我也同意對方總教練的看法，捕手必須要把跑者的路線讓出，避免因為肢體碰撞甚至衝撞，大家都不想看到選手受傷。」

中職將於5月28日啟用本壘攻防新制，平野表示，各隊總教練在會議中都有共識，就是避免選手受傷，台灣、日本、美國在認定上雖有不同，但都會根據新生事件做出更新，美職因為選手很多，就算有人受傷馬上可以補上來，台灣因為只要1個主力選手受傷，對球隊戰力就有很大的影響。

平野選手時期曾在本壘攻防中受傷，對保護球員特別有感，「本壘攻防是無法避免的，捕手不要阻擋跑者會比較好，我那次雖然是Safe，因為撞到捕手膝蓋造成臉部骨折，結果長達半年沒有辦法比賽，今天賽前會議有討論林吳的case，並針對站位給林吳建議。」

林岳平、平野惠一雙方總教練針對昨天捕手與投手的抗議，雙方溝通解釋。（記者李惠洲攝）

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