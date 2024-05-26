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T1冠軍賽》飆38分平聯盟紀錄但做白工 林秉聖：寧可用數據換勝利

2024/05/26 19:13

林秉聖（中）。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台北台新戰神後衛林秉聖今天在總冠軍賽第2戰飆出38分、8助攻，締造個人季後賽得分新高，也追平聯盟季後賽本土最高得分紀錄，但他認為，個人數據參考就好，能幫助球隊贏球才是重點。

林秉聖去年休季期間曾爆出「雙約」爭議，但他加盟戰神後，打出一哥身手，今年季後賽首輪曾對老東家中信特攻飆出30分，總冠軍賽首戰對雲豹拿下25分，今天投籃命中率73.3%，兩分球16投11中，拿下38分。

追平胡瓏貿創下的本土球員季後賽得分最高紀錄，林秉聖說：「感謝教練和隊友相信我，才能有這成績單，美中不足是最後輸球。得分高沒有什麼，球隊勝利最重要，能夠拿10分贏球，我寧願交換一下。」

對於球隊以些微差距落敗，林秉聖認為，今天每個人都扮演好自己的角色，都打得很好，進攻效率也不錯，只是最後讓對手投進高難度出手，就是差一點。但他強調，回主場會繼續努力，「小比數落後輸球 也不是壞事，下一場打回來就好。」

雲豹主帥查爾斯對於林秉聖讚譽有加，他認為，林秉聖中距離表現很穩定，三分球雖不是最擅長，但也很有自信地出手，這場3投3中，打得很強悍，「我們得回去看影片研究，必須要有更好的對策。」

提到接下來對上雲豹要獲勝關鍵是什麼？戰神教練許皓程開玩笑說，「賽季後申向球隊請經費，讓教練過去國外進修學習，球隊會比較好一點。」隨後他政經地表示，由於球隊還很年輕，雖然一直在進步，但對方經驗上又更好，接下來得修正細節，希望回到主場後能扳平系列賽。

林秉聖。（記者林正堃攝）

戰神教練許皓程。（記者林正堃攝）

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