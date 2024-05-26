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田徑》楊俊瀚舉辦個人品牌活動 亞運奪牌戰靴放送寵粉

2024/05/26 19:17

楊俊瀚今舉辦品牌第一個活動「FUTING CUP SERIES速度訓練工作坊」以及「2024楊俊瀚粉絲見面會」。（前勁經紀提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕「台灣最速男」楊俊瀚年初個人品牌形象亮相，今舉辦品牌第一個活動「FUTING CUP SERIES速度訓練工作坊」以及「2024楊俊瀚粉絲見面會」，他表示，其實初衷就是希望可以透過自己團隊的經驗分享，跟更多教練、選手去切磋討論，進而去發揮影響力，讓更多人認識速度訓練的重要性。

楊俊瀚特別邀請背後團隊包含肌力與體能教練謝佳鈞、運動營養師黎晉易以及物理治療師李瑋君，擔任速度訓練講座講師，這也是國內少見專門針對短距離、速度訓練的工作坊，而現場也座無虛席，從15歲學生到專業級教練，每位學員都把握機會跟楊俊瀚團隊取經，其中謝佳鈞教練大方分享許多技巧，包含透過最新的訓練工具、或訓練相關的APP等科技輔具、科學化的肌肉訓練方式，台下許多學員迴響熱烈，收穫豐富。

運動營養師黎晉易打破傳統的蛋白質補給觀念，鼓勵多食用原型食物代替營養品補充，讓學員們耳目一新，紛紛筆記，對未來選手們參賽前用餐準備與恢復都頗有幫助。楊俊瀚自己也獨家分享「運動傷害心路歷程」，透過跟物理治療師問答過程，更深入地讓學員了解頂尖選手內心最深處的心理壓力。

楊俊瀚經紀團隊透露，工作坊是系列活動之一，未來會繼續辦下去，除了楊俊瀚的團隊，也會考慮邀請國外講師來分享。速度訓練工作坊大成功，楊俊瀚今天也舉辦了生涯首場官方粉絲見面會，現場都是購買圓夢TEE進場的粉絲，楊俊瀚表示，這是自己第一次有這樣的嘗試，希望粉絲們喜歡這樣的活動，未來也會跟團隊討論，地點移動至中南部，回饋全台灣的粉絲。其中粉絲見面會最高潮橋段，楊俊瀚寵粉無極限、好禮大放送，送出杭州亞運奪牌戰靴，粉絲驚呼連連，現場的每一位粉絲也都蒐集到楊俊瀚簽名。

楊俊瀚今舉辦品牌第一個活動「FUTING CUP SERIES速度訓練工作坊」以及「2024楊俊瀚粉絲見面會」。（前勁經紀提供）

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