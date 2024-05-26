PLG季後賽》表弟助陣！曼尼高攻17分、林書豪16分 國王扳平夢想家

林書豪（中）。（記者廖耀東攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕PLG季後賽首輪第2戰，國王靠著五人得分超過雙位數，由曼尼高17分領銜，搭配林書豪16分，終場以90：86拿下勝利，扳平系列賽。

夢想家首戰靠麥卡洛24分、13籃板拔得頭籌，林書豪轟全場最高25分不過錯失最後一擊、無緣當英雄，兩軍經過一天休兵後，今續在洲際迷你蛋展開第2戰。

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NBA公鹿球星米德爾頓（Khris Middleton）今現身場邊為表哥曼尼高助陣，後者開賽手感不俗，帶領國王打出一波13：4的攻勢，夢想家則有陳振傑、忻沃克接連在外圍開火，助隊追到只剩2分差。接著前役只拿7分的奧帝跳出來再幫國王拉開差距，首節就有10分進帳，國王首節外線6投5中，取得33：27領先。

NBA前鋒米德爾頓（白帽）。（記者廖耀東攝）

夢想家第二節在陷入犯規麻煩的吉爾貝克回歸鎮守禁區之下持續追分，錢肯尼在倒數6分53秒時上籃突破扳平戰局，隨後兩隊你來我往，林書豪兩度在禁區內與吉爾貝克發生碰撞、痛苦倒地，夢想家在麥卡洛此節8分帶領之下打完上半場取得55：50領先，麥卡洛拿下全場最高17分，國王以奧帝10分最佳、楊敬敏9分次之，林書豪8投2中拿下8分。

兩隊在第三節前半段進攻效率都不彰，尤其國王在林書豪不在場上時、得分陷入大當機，團隊前11次出手都落空，夢想家把握機會將差距拉開至雙位數，不過國王在節末靠林書豪、李愷諺輪流得分，僅帶著3分落後進入決勝節。

國王末節在曼尼高甦醒連拿10分下超前比分，林書豪又在一次爭球過程中被麥卡洛肘擊見血，不過他忍痛完成抄截、快攻得手，國王取得83：80領先，此後始終維持一個球權差距，夢想家雖緊咬比分，但麥卡洛關鍵時刻罰球把握度不佳，錯失不少機會，終場就以4分差敗下陣來。

國王曼尼高與總教練。（記者廖耀東攝）

曼尼高攻下17分、7籃板，林書豪16分4籃板5助攻5抄截，李愷諺替補上陣拿下15分，奧帝繳14分，楊敬敏貢獻11分，林書緯5分6失誤。

麥卡洛繳出全隊最高23分、16籃板，林俊吉17分次之，德文馬布爾拿下13分，吉爾貝克挹注12分9籃板。

林書豪。（記者廖耀東攝）

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