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中職》研究所同窗兼訓練員 歐書誠敬佩高國慶的自律

2024/05/26 19:52

歐書誠（左）送高國慶（右）Apple Watch作為退休禮物。（歐書誠提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將投手歐書誠是高國慶在長榮大學運動競技研究所的同學，也曾擔任他的訓練員，如今「大學長」引退，歐書誠感性地說，「學長，辛苦了，謝謝學長的努力，讓後輩可以努力追尋您的腳步，祝福學長退休後一切順心、平安。」

高國慶先前就宣告引退，這段期間歐書誠苦思要送「大學長」什麼禮物，最終決定送Apple Watch，原因是「買實用的禮物，對國慶學長在教練生涯有幫助的東西。」

回顧昔日校園時光，歐書誠說，一般學生比較不太會問問題，但高國慶只要有興趣的問題就會不斷發問，在課堂與老師暢談，求知慾旺盛。

歐書誠表示，大學球隊自主性高，有一次高國慶就邀他擔任私人訓練員，當然欣然接受，主要工作是負責餵球與輔助重量訓練，他笑說，「其實還滿奇妙的，因為我真的是從小看國慶學長打球長大的耶！」

高國慶打到45歲才退休，私底下付出的努力，歐書誠看在眼裡，他說，高國慶給人「永遠都是選手」的感覺，好像都不會老，練習十分勤奮，練得比別人更多，「當時我想未來如果要挑戰職棒，就要跟他一樣，甚至比他更勤勞才有辦法打這麼長久，受到很大啟發。」

高國慶的自律，歐書誠了然於胸，他表示，過去擔任訓練員幫高國慶做紀錄，非賽季期間109公斤，開季就減到95公斤，短短幾個月減重14公斤，這是非常不容易的事情，高國慶中午吃全麥麵包跟沙拉，季後訓練都會控制飲食。

「遇到國慶學長，確實是我打職棒的一個起點。」業餘時期名氣不響亮的歐書誠說，當初自評可能打不上去，無法進職棒才讀研究所，後來餵球給高國慶打，學長就叫他進牛棚練投，得到不錯的評價，「學長鼓勵我再努力一下，看未來有沒有機會打職棒，給我很大的力量。」

歐書誠當兵進國訓被借調到業餘球隊，退伍後在2018年投入中職季中選秀獲富邦悍將第8輪指名，跟隨高國慶腳步擠進職棒窄門，一軍生涯累計出賽139場，戰績6勝5敗18次中繼成功、防禦率3.62；高國慶生涯對歐書誠7打數1安打，對戰打擊率1成43，被三振1次。

高國慶（右）和歐書誠是長榮大學研究所同學。（資料照，歐書誠提供）

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