晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全國身心障礙運動會 南市陳家祥、蔡宛庭、高銘泰破全國紀錄

2024/05/26 20:03

全國身心障礙國民運動會南市選手表現亮眼，南市體育局人員前往會場為選手加油打氣。（圖由南市體育局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕2024全國身心障礙國民運動會於26日進行第2日的賽事，台南市代表隊表現亮眼，田徑選手陳家祥於肢體障礙男子組鉛球及跳高F42級、蔡宛庭於肢障女子組標槍及鉛球F37級勇奪金牌並雙破大會及全國紀錄。健力選手高銘泰於肢體障礙男子組第5級破全國紀錄獲得金牌，並完成12連霸的傲人成就。

南市體育局表示 另外，羽球與田徑雙棲的方振宇在肢體障礙男子組跳高T46級也大展身手，奪下金牌並破大會紀錄。游泳項目的部分，邵柏茵在肢體障礙女子組50M蝶式S7級（6-7）及郭庭佑於聽覺障礙男子組游泳100M仰式接連摘下金牌並破大會紀錄。南市體育局長陳良乾26日也代表市長黃偉哲至賽場上鼓勵選手及教練，勉勵選手努力超越自我、追求最佳表現。

陳良乾表示，賽事迄今，南市代表隊得獎牌數目前累積37金27銀31銅 共計95面獎牌，縣市排名暫居第3，接下來還有2天的賽事，請大家一起為台南市選手加油打氣。

全國身心障礙國民運動會南市選手表現亮眼， 圖為選手輪椅前排右1陳柏元，右2吳振有；後排右1陳家祥、右2高銘泰
。（圖由南市體育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。