全國身心障礙運動會 南市陳家祥、蔡宛庭、高銘泰破全國紀錄

全國身心障礙國民運動會南市選手表現亮眼，南市體育局人員前往會場為選手加油打氣。（圖由南市體育局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕2024全國身心障礙國民運動會於26日進行第2日的賽事，台南市代表隊表現亮眼，田徑選手陳家祥於肢體障礙男子組鉛球及跳高F42級、蔡宛庭於肢障女子組標槍及鉛球F37級勇奪金牌並雙破大會及全國紀錄。健力選手高銘泰於肢體障礙男子組第5級破全國紀錄獲得金牌，並完成12連霸的傲人成就。

南市體育局表示 另外，羽球與田徑雙棲的方振宇在肢體障礙男子組跳高T46級也大展身手，奪下金牌並破大會紀錄。游泳項目的部分，邵柏茵在肢體障礙女子組50M蝶式S7級（6-7）及郭庭佑於聽覺障礙男子組游泳100M仰式接連摘下金牌並破大會紀錄。南市體育局長陳良乾26日也代表市長黃偉哲至賽場上鼓勵選手及教練，勉勵選手努力超越自我、追求最佳表現。

請繼續往下閱讀...

陳良乾表示，賽事迄今，南市代表隊得獎牌數目前累積37金27銀31銅 共計95面獎牌，縣市排名暫居第3，接下來還有2天的賽事，請大家一起為台南市選手加油打氣。

全國身心障礙國民運動會南市選手表現亮眼， 圖為選手輪椅前排右1陳柏元，右2吳振有；後排右1陳家祥、右2高銘泰

。（圖由南市體育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法