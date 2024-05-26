中職》樂天守護神差點砸鍋 魔神樂有驚無險奪開季5連勝

魔神樂。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕樂天桃猿守護神陳柏豪今天差一點砸鍋，9局上登板關門先掉1分，好在及時回穩化解滿壘失分危機，最終樂天就以5：4險勝味全龍。

4局上吉力吉撈．鞏冠轟出兩分砲，本季第8轟出爐，與台鋼雄鷹洋砲魔鷹並列第2，5局下一出局一、三壘有人，張閔勛適時安打追回1分。

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樂天再6局下靠朱育賢兩分砲超前，接著廖健富、梁家榮、張閔勛連續安打再添2分，龍隊在8局上一出局一、二壘偶人，靠劉基鴻二壘安打追回1分。

樂天桃猿朱育賢敲出二分全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）

9局上樂天推出守護神陳柏豪登板關門，一上場就被前兩棒林孝程和代打的李凱威敲安，劉俊緯短打推進壘上跑者，郭天信選到保送擠成滿壘，黃柏豪高飛犧牲打追成4：5只落後1分。

此時劉基鴻挨觸身球再度擠成滿壘，面對今天曾開轟的吉力吉撈．鞏冠，陳柏豪及時穩住陣腳，讓他擊出左外野飛球遭接殺結束比賽，陳柏豪驚險守成拿下靠是全聯盟的第10次救援成功。

樂天洋投魔神樂先發7局被敲3安失2分，拿下開季5連勝並獲選單場MVP，陳柏豪投1局失1分，投20求僅10顆好球，出現2次四死球，本季累計20局投球正好送出20次四死球，控球並不理想。

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