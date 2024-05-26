PLG季後賽》首戰結束跟弟弟林書緯吵架？林書豪澄清了

林書豪。（記者廖耀東攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕國王今以90：86擊敗夢想家，將系列賽扳平為1：1，林書豪繳出16分、4籃板、5助攻、5抄截，賽後肯定球隊防守端的努力，表示深以隊友表現為榮。

林書豪今賽後表示，季後賽的關鍵就是防守以及籃板，並大讚隊友曼尼高以及李愷諺在防守端付出很多努力，「這就是季後賽的籃球，我為我的隊友感到驕傲。」

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林書豪持續遭到夢想家嚴防，今兩度撞到吉爾貝克後痛苦倒地，還被麥卡洛肘擊見血，他說，這就是季後賽的強度，「身體對抗是很正常的，球員就是無論發生什麼事都要繳出好表現。」

林書豪在首戰執行關鍵一擊失手，離場時被目擊到與弟弟林書緯疑似有言語衝突，引發球迷熱議，林書豪今被問及此時表示，自己是媽媽傳影片給他後才知道引起討論，並強調兩人並未發生衝突，「我問他（林書緯）那一球為什麼沒打，他說：『沒有空間了』，當下發生得很快，可能我的表情比較（驚訝），看起來像我們在吵架。」

首戰只拿3分的林書緯，此役狀況依舊低迷9投2中僅拿下5分，出現6次失誤，總教練萊恩指出，球員發生失誤主要與解讀比賽有關，有可能遇到被包夾、持球時間太長等問題，回去會再看影片進行調整，「我們今天發生22次失誤，還是贏球了。」

林書緯。（記者廖耀東攝）

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