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中職》高國慶引退賽好友們與母親來了！ 多人共同完成開球儀式

2024/05/26 21:00

開球後好友與母親擁抱一同自拍合影。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕受到天候與場地的影響，今天在台南的高國慶引退賽延後近3小時才開打，賽前由他邀請的劉芙豪、張志強等9位好友，與母親劉杉妹共同完成開球儀式。

高國慶邀請楊騏嘉、李明進、林宗毅、陽東益、張志強、劉芙豪、黃龍義、徐余偉、王信民9位好友，在場上各守備位置站定後，從右外野依序把球傳到一壘，再由劉杉妹把球投出，擔任捕手的高國慶穩穩把球接住。

統一獅全隊今天穿代表「綠色坦克」的68號球衣出賽，高國慶的母校美和高中由校友會會長邱麒璋代表，與曾是國家隊戰友的中信兄弟周思齊相繼上場獻花，高國慶也在等待整理場地期間繞場一圈向球迷揮手致意。

開球後好友與母親擁抱一同自拍合影。（記者李惠洲攝）

開球後好友與母親擁抱一同自拍合影。（記者李惠洲攝）

高國慶的母親劉杉妹開球。（記者李惠洲攝）

開球嘉賓由高國慶母親與好友一同傳球，最後高媽媽開球。（記者李惠洲攝）

高國慶和老朋友黃龍義、劉芙豪、陽東益、林宗毅、張志強、徐余偉、楊騏嘉、李明進、王信民。（記者李惠洲攝）

老對手中信兄弟周思齊代表兄弟象球隊獻上引退紀念禮品。（記者李惠洲攝）

美和校友送上紀念球棒美和之光送給高國慶。（記者李惠洲攝）

高國慶與母親劉杉妹。（記者李惠洲攝）

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