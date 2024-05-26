PLG季後賽》兩隊共70次罰球刷新聯盟紀錄 夢想家浮現隱憂

夢想家洋將麥卡洛拿下全隊最高分23分。（記者廖耀東攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕夢想家今在季後賽首輪第2戰以86：90不敵國王，遭扳平系列賽，其中低迷的罰球命中率成為系列賽隱憂。

夢想家例行賽罰球命中率65.32%在全聯盟墊底，首戰21罰11中、命中率僅52.38%，今晚39投24中稍微起色，不過獲得最多罰球機會的麥卡洛17投僅9中，錯失追分機會。此役他貢獻全場最高23分、另抓16籃板。

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國王與夢想家此役總共70次罰球刷新聯盟季後賽紀錄，麥卡洛賽後提到自己的罰球問題表示「無法接受」，並提到這是心態問題，接下來會保持正面，「回去檢討後，到台北把兩場比賽贏下來。」

夢想家本土一哥林俊吉今天上場30分鐘拿下17分，同時出現5次失誤，阿吉表示，今天一開賽就發現在戰術執行上比第一場困難許多，「失誤太多，應該要再把細節做好。」

林俊吉也提到，國王此役在他與德文馬布爾在場上時，與上一場不太一樣的地方是，會派出曼尼高與李愷諺，導致控球與戰術執行出現問題，不是淪為單打就是時間快到才被迫出手，這是下一戰需要調整的地方。

夢想家主帥皮爾曼賽後表示，這是一場非常激烈的比賽，除肯定國王是非常好的球隊，也希望團隊能保持正面心態，回去檢討後進行調整。對於第三節一度有效限制國王得分，領先達雙位數卻沒能贏球，皮爾曼則說，可能是球員出現疲勞、加上球的流動太少，坦言是必須改進之處，「在季後賽的壓力下，執行較好的一方就能贏球。」

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