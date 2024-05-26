排球》日本男排王牌飆3記ACE！得分「顏藝」笑翻妻子與粉絲

被譽為日本男排國家隊王牌的西田有志，24日對上古巴男排時，他被拍到發球成功後露出誇張「顏藝」，模樣逗樂妻子和全球粉絲。（圖擷取自@volleyball1301 社群平台「X」）

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年男子排球國家聯賽（VNL）於21日開打，各國球迷和媒體除關注比賽成績、球隊表現，場上選手偶然做出的逗趣事蹟，也是一大看點。被譽為日本男排國家隊王牌的西田有志，24日對上古巴男排時，連續發出3記猛烈的Ace球嗨翻全場，不僅如此，他被拍到發球成功後露出「誇張顏藝」，模樣逗樂妻子和全球粉絲。

綜合日媒報導，現年24歲的西田有志是日本男排選手之一，他在2022年與日本女排隊 長古賀紗理那結婚，2人婚後不時會在球場、社群平台或節目上甜蜜放閃，時常引起粉絲熱議。就在昨（25）日晚間，與隊友們正在巴西分站進行VNL預賽的西田有志，賽後分享一張自己被主辦單位拍到的照片，拍攝時間為24日，日本男排對上古巴男排期間。

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從照片顯示，西田有志臉上露出一副疑似「生氣」的表情，不僅眉頭緊皺、嘴巴也彎成非常明顯的弧度，被日媒形容與《超級瑪利歐》裡的反派角色之一「大笨石」十分相似，另有網友指出像是傳統歌舞伎的演員。實際上，這是西田有志在比賽期間，成功連續發出3記Ace球得分後，不經意間流露出來的面部表情，並非是在生氣或表達其他負面情緒。

事後該照引起VNL官方和各國媒體關注和大肆報導，西田有志也將照片分享到自己的IG、、社群平台「X」（原推特）等社群帳號上，更在貼文裡幽默自嘲，「我又增加一種面部表情了」，他的妻子古賀紗理那看到後，則笑著吐槽開始擔心他未來的法令紋。2人的對話與逗趣顏藝照，吸引大批粉絲朝聖按讚、留言，「請再做一次！」、「我笑得很厲害」、「西田的表情依舊很豐富」。

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