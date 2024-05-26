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賽車》31歲黃俊陽力壓泰國冠軍封王 日本11歲天才奪冠

2024/05/26 21:43

日本年僅11歲小將國立和玖（後排中）奪下4MB-A組冠軍。（TSR提供）

〔體育中心／綜合報導 〕2024年TSR全國機車錦標賽第二站今（26日）移師至彰化溪湖K1賽車場登場，除了吸引全台機車高手較勁外，賽事也愈來愈國際化，這次還有日本和泰國等國外選手都來台挑戰，幸好在等級最高的150 BIKE A組中，31歲台將「小熊」黃俊陽飆出個人最佳單圈力壓兩名泰國冠軍選手封王；而日本年僅11歲小將國立和玖選手則展現世界級身手在4MB-A組封王。

TSR全國機車錦標賽第二站今在彰化溪湖K1賽車場舉行，雖然天氣陰天，但所幸一整天下來只有下點小小雨，讓選手都可以在舒適的天氣下完賽。第二站特別有日、泰名將來台踢館，別看日本選手國立和玖年僅11歲，但他是去年日本Mini GP年度賽第二，取得參加「「FIM MiniGP世界系列賽」」的資格，未來極有機會登上世界GP大賽的潛力車手。

國立和玖選手今年首度受邀來台，上午排位賽一開始就以超過台將1秒以上的差距獲得下午決賽的桿位，他在決賽時也是一路領先至終點，最終14圈跑完以11分22秒603，以多達19秒516的超狂差距輕鬆封王，國立和玖說：「可以在台灣拿到冠軍很開心，看到台灣街頭有好多機車，很特別。」屈居亞軍同樣年僅10歲的台灣小將邱群浩也對日本小將佩服不已，阿浩說：「我們相差最多的是技術，根本找不到任何超車的機會。」

但台灣同樣也有年輕新秀，在150BIKE B組中被譽為「最強高中生」年僅16歲的高雄高工二年級生「順子」蔡永順，雖然第一次參加打檔車的比賽，但上午排位賽就以48秒605排名第一，下午決賽蔡永順一路跟在顏昭義後面，在倒數第二圈才成功從內側超車，最終以11分34秒055拿下首座150 BIKE B組的冠軍，他說：「我的策略就是一開始以試探的方式，後面看準從他在賽道的失誤來反超。」

「最強高中生」蔡永順擁有181公分的身高，同樣是來自台灣田徑的名門之後，父親蔡明修過去是田徑跨欄好手，與當時全國紀錄保持者陳天文 吾時期並且曾拿下全大運銅牌，蔡明修說：「其實在國中時一度帶兒子去練田徑，我親自帶他練了半年，可惜沒有興趣，但反而在機車上找到熱情，他剛開始幾乎每天練，到現在每周至少也會練三天。」

蔡永順首度挑戰150BIKE就拿下冠軍，蔡明修說：「其實從今年起，我就用田徑的體能訓練方式帶著兒子一同去跑步練體能，我覺得機車要騎的好，體能也是一個關鍵，但一般台灣車手比較會忽略到這件事，兒子天份肯定是有的，但也是他日以累計的訓練所累積下來的。」

賽事在壓軸的150BIKE A組進入最高潮，在兩名泰國冠軍車手都參加這個組別的壓力下，曾經在2020年拿下台灣年度總冠軍的31歲老將「小熊」黃俊陽表現出色，雖然小熊曾經在2018年於彰化同個地點摔車，造成左邊瑣骨斷裂休息了大半年，但他在上午排位賽在壓力下就飆出個人單圈最佳的46秒427成績力壓兩位泰國車手的46秒978和47秒117緊追其後，黃俊陽說：「真的有壓力，原本就聽說這兩名泰國選手速度很快，上午他們的速度真的蠻快的，不能輸人，想把冠軍留在台灣。」

31歲台將「小熊」黃俊陽（後排中）力壓泰國選手獲150 BIKE A組冠軍。（TSR提供）

幸好下午決賽時，黃俊陽很順利卡住後面追擊的泰國選手，並且逐漸拉開與泰國選手的差距下，最終騎完16圈後以12分44秒554、以4秒227的差距，順利將冠軍留在台灣，黃俊陽賽後開心的說：「很開心，我要謝謝我的團隊、廠商和家人，上午排位賽是我最好的成績，下午就騎的比較保守，我希望今年可以跟2020年一樣重新拿下年度總冠軍為目標。」

黃俊陽賽後特別感謝媽媽的力挺，他說：「年輕時就特別愛看賽車，我從2011年開始騎車，當然家人媽媽都還是會擔心，但我跟媽媽保證，如果沒騎出成績我就不騎了，但自從2012年就開始出成績後就一直持續到現在。」從跑車遇到師父陳志遠至今，黃俊陽說：「騎車不會僅只是我一個人努力的事，而是要團隊的共同努力才有可能成功。」

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