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中職》讓高國慶在引退賽能打到最後 餅總：看到統一獅的團結

2024/05/26 23:26

高國慶引退賽，獅隊讓高國慶打滿整場比賽。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅今天為高國慶舉行引退賽，安排他擔任先發DH打第1棒，比賽雖從17:05等到19:45才開打，他卻從設定1個打席到打滿全場，還在2局下用高飛犧牲打拿到生涯最後1分打點，幫助統一以4：0擊敗中信兄弟止住2連敗。

高國慶1局下率先打擊，纏鬥5球雖遭三振，仍以生涯6141打數超越彭政閔獨居史上第2，並以45歲233天超越曾智偵的45歲138天成為中職最高齡出賽球員，2局下擊出高飛犧牲打助統一以2：0擴大領先，也是他本季第1分、生涯最後1分打點，之後4局下、8局下都被被三振，7局下擊成游擊滾地球出局，9局上2出局統一取消DH，讓他重回一壘防區完成最後1次守備。

總教練林岳平指出，原本擔心沒法贏球沒有好結果，如果有領先才讓高國慶持續留在場上，但全隊投、打、守都很爭氣，希望他能打到最後，這場勝利看到統一獅的團結，既然他都留到最後，球賽也還有空間，選擇在影響最小的時間點，讓他再次回到場上守備，在賽後跟大家擊掌慶祝勝利。

高國慶帳面上5打席4打數0安打還吞3Ｋ，林岳平認為，高國慶還摸得到球，可以打到那麼遠，已經很不簡單，如果不是右外野守備不錯，那球有可能形成二壘安打，比較可惜是打滿全場都沒上壘，沒法看到他做出太空漫步。

跳過1次先發的古林睿煬休息15天再次出賽，用75球投6局、僅挨2安無失分，還送出7次三振，林岳平表示，球隊擔心的不是他的能力而是身體狀況，決定給他多點時間去調整，雖然近期有點感冒，今天在大家渴望勝利的時刻頂住壓力，挺身而出為球隊贏得重要的1勝。

許哲晏3打數2安打，生涯首轟於4局下出爐，扣掉高國慶打下的第2分，統一另外3分都由他打下，林岳平認為，許哲晏的近況確實不錯，在林靖凱受傷後頂上戰力，希望他好好把握這段期間，享受贏球又有貢獻的感覺。

高國慶引退賽，獅隊讓高國慶打滿整場比賽。（記者李惠洲攝）

高國慶引退賽，在9局上場守備。（記者李惠洲攝）

高國慶引退賽，獅隊讓高國慶打滿整場比賽。（記者李惠洲攝）

古林睿煬感冒仍奪下單場MVP。（記者李惠洲攝）

許哲晏敲出生涯首轟，單場3打數2安打。（記者李惠洲攝）

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