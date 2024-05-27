晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

保加利亞體操挑戰賽 唐嘉鴻首試6.8難度獲銀牌

2024/05/27 00:24

〔中央社〕在保加利亞舉行的體操世界盃挑戰賽，「亞洲貓王」唐嘉鴻在男子單槓決賽首度嘗試6.8的難度動作，儘管最後發生落下的失誤瑕疵，但仍以13.366分拿下銀牌。

唐嘉鴻的教練翁士航，賽後接受中央社記者訪問時說，這是唐嘉鴻第1次在國際賽場上做出難度6.8的動作，「也是全世界首度看到他做這樣的套路，不但現場驚呼聲連連，比賽結束後我們2個人也都很欣慰。」

為了保護選手，唐嘉鴻在上場前特地多加1塊安全地墊，因此要被多扣0.5分，而他在做最後540度的動作時也不慎掉落地面，最後才又上去把動作做完，同樣也被扣分。

翁士航表示，今天決定要挑戰6.8的難度動作時，就已經知道分數、排名並不重要，「我們就是要試著在這樣的情境環境下，試試看能否把整套動作做完，這樣才有以賽代訓的意義。」

翁士航強調，從過程和最後的結果來看，要做完這套6.8難度的動作，在體能上還需要再多加強一下，「畢竟奧運的場面更大，對選手無形的體能消耗也會更大，不過我們從2月一直堆積動作到現在，總算讓全世界看到我們是要搶奧運金牌的實力。」

至於在烏茲別克的女子競技體操亞洲錦標賽，同樣已經取得奧運參賽資格的丁華恬，今天在女子平衡木決賽也是發生失誤掉下來一次，最後以12.466分獲得第6名。

教練蔡恆政表示，接下來就會回台灣繼續練習，重點還是會放在把新增加的動作練得更加熟練，降低失誤的可能性，這樣才有機會在巴黎奧運一搏。（編輯：何宏儒）1130527

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。