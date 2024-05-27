中職》史上首次「跨日」引退儀式！ 高國慶寫紀錄

高國慶講賽後感言時掩面哭泣。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅不愧是引退賽專業戶，昨天的高國慶引退賽不但找到前中信兄弟總教練林威助錄製祝福影片，還創下一項空前紀錄：史上第1次跨日的引退儀式，連劉芙豪上場致贈神秘禮物時，也不忘先強調「跨日」這項紀錄。

昨天的引退賽從5月26日17:05延後到19:45開打，加上比賽時間2小時55分，打完已經接近深夜11點，根據球團提供的流程，引退儀式從準備到結束預計78分鐘，原定給高國慶10分鐘發表引退感言，結果他講了快半小時有26分鐘。

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由於每個流程多少都有增加時間，當高國慶講完引退感言，大螢幕準備播放無法到場嘉賓的祝福影片，正式跨日進入5月27日，最高潮是林威助的預錄影片播出的瞬間，還沒離開的球迷紛紛放聲尖叫。

儀式尾聲是接受好友、教練團與隊友、家人先後獻花合影，轉隊樂天桃猿的吳桀睿於桃園賽後特地趕來台南，最後高國慶坐上吉普車從一壘出發，沿右外野、左外野、三壘、本壘繞場一圈感謝球迷，整個儀式走完已近凌晨1點。

高國慶引退賽因雨延後，引退儀式也因此跨夜。（記者李惠洲攝）

高國慶。（記者李惠洲攝）

高國慶引退，高國慶母親劉杉妹與高國慶太太、親友家屬們一一送上鮮花致意。（記者李惠洲攝）

劉芙豪送上印有自己肖像的抱枕給高國慶。（記者李惠洲攝）

統一獅球隊領隊蘇泰安送上高國慶歷年戰衣紀念徽章。（記者李惠洲攝）

高國慶隊友們逐一送上鮮花，一個個送上祝福。（記者李惠洲攝）

高國慶在引退日重現初登場畫面。（記者李惠洲攝）

中職秘書長楊清瓏，送上高國慶歷年登上雜誌封面。（記者李惠洲攝）

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