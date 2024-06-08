新北河濱足球場夜間照明升級 足球小將火熱開踢

新北市高灘處增設二重足球場夜間照明設施，滿足夜間運動需求。（新北市高灘處提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市高灘地工程管理處8日在堤外河濱足球場辦理「大都會親水盃足球友誼賽」，邀請台東、桃園、新北市各地學校的國中及國小足球小將互相切磋球技，歡迎喜好足球的朋友們，多加利用河濱足球場。

新北市高灘地親水足球場夜間照明再升級，足球小將火熱開踢。（新北市高灘處提供）

高灘處長張修銘表示，新北河濱目前共有10座足球場，包含二重親水、新店陽光、永和福和、綠寶石、板橋大漢、浮洲、蘆洲蘆堤、三重溪美、三鶯足球場，五股高速公路下足球場，於去年6月完成優化親水足球場兼具11人制與8人制使用的球場工程，配合使用需求彈性移動足球門，可改為兩場8人制比賽活動，在不同時段供不同年齡層活動。

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張修銘說，今年再加強二重親水足球場及新店陽光足球場的夜間照明設施，優化夜間照明對於各級學校練習、舉辦賽事以及推廣足球有所幫助，8日邀請台東豐田國中、桃園龍興國中、新北蘆洲國中、新北自強國中足球隊，以及新北新市國小、新北光興國小、新北自強國小、新北蘆洲國小足球隊共聚一堂，以球會友，認識同樣熱愛足球的同好，促進學校交流。

蘆洲國中足球隊教練陳彥叡表示，發展足球需要有正規場地，親水足球場地設施優化後，對於學校間的足球訓練及交流十分有幫助，期許球員透過紮實的練習，學習觀察、思考應對、培養隊友間的默契，在運動舞台綻放；參與此次賽事的王同學表示，很高興有交流的機會，彼此留下聯繫方式，以後再相揪來練習。

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