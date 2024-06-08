晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

新北河濱足球場夜間照明升級 足球小將火熱開踢

2024/06/08 19:54

新北市高灘處增設二重足球場夜間照明設施，滿足夜間運動需求。（新北市高灘處提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市高灘地工程管理處8日在堤外河濱足球場辦理「大都會親水盃足球友誼賽」，邀請台東、桃園、新北市各地學校的國中及國小足球小將互相切磋球技，歡迎喜好足球的朋友們，多加利用河濱足球場。

新北市高灘地親水足球場夜間照明再升級，足球小將火熱開踢。（新北市高灘處提供）

高灘處長張修銘表示，新北河濱目前共有10座足球場，包含二重親水、新店陽光、永和福和、綠寶石、板橋大漢、浮洲、蘆洲蘆堤、三重溪美、三鶯足球場，五股高速公路下足球場，於去年6月完成優化親水足球場兼具11人制與8人制使用的球場工程，配合使用需求彈性移動足球門，可改為兩場8人制比賽活動，在不同時段供不同年齡層活動。

張修銘說，今年再加強二重親水足球場及新店陽光足球場的夜間照明設施，優化夜間照明對於各級學校練習、舉辦賽事以及推廣足球有所幫助，8日邀請台東豐田國中、桃園龍興國中、新北蘆洲國中、新北自強國中足球隊，以及新北新市國小、新北光興國小、新北自強國小、新北蘆洲國小足球隊共聚一堂，以球會友，認識同樣熱愛足球的同好，促進學校交流。

蘆洲國中足球隊教練陳彥叡表示，發展足球需要有正規場地，親水足球場地設施優化後，對於學校間的足球訓練及交流十分有幫助，期許球員透過紮實的練習，學習觀察、思考應對、培養隊友間的默契，在運動舞台綻放；參與此次賽事的王同學表示，很高興有交流的機會，彼此留下聯繫方式，以後再相揪來練習。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。