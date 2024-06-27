NBA》力抗衛冕軍鋒線海！ 尼克69億續約攻防一體大將

阿努諾比。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克在昨天砸大把選秀籤換來耐操的鋒線布里吉斯（Mikal Bridges），今天再傳出他們將以5年2.125億美元（約新台幣69億）的大約將另一位優質前鋒阿努諾比（OG Anunoby）給續留陣中，讓下季的尼克隊能夠組成強大的鋒線陣容，與衛冕軍塞爾提克相抗衡。

根據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，阿努諾比的合約除了5年2.125億美元續約外，還包含球員選擇以及交易補償金。

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阿努諾比是尼克在2024年初發動重磅交易網羅的鋒線好手，當時他們送出探花巴瑞特（RJ Barrett）以及後場好手奎克利（Immanuel Quickley）等人來升級鋒線上的噸位，如今他將與新來的布里吉斯一同在下個賽季組成尼克全新的先發陣容。

阿努諾比在透過交易來到尼克後馬上就對戰績有所幫助，前14場比賽助隊拿下12勝2敗的戰績，不過在7月中後他受到手肘傷勢影響，30場比賽只出賽3場，在季後賽對溜馬時也因為腿部受傷無法出戰。

阿努諾比被認為是聯盟中最頂級的一線防守者之一，50場出賽平均可以拿下14.7分、4.2籃板，三分命中率是尚可的38%。在上季尼克33場出賽，包含例行賽與季後賽在內，阿努諾比為球隊拿下27勝6敗的戰績，如今他將繼續為大蘋果效力。

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