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NBA》去年才簽18億約的阿夫迪賈 如今被巫師交易至拓荒者

2024/06/27 08:00

阿夫迪賈。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，巫師隊今天把以色列籍小前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）交易至拓荒者，換來去年的年度最佳第六人布洛格登（Malcolm Brogdon），以及2024年選秀會的14號籤、還有2029年首輪選秀籤、兩張二輪籤。

現年23歲的阿夫迪賈是在2020年選秀會首輪第9順位被巫師挑中，在NBA賽場打滾四個賽季，上季出賽75場都是先發，平均交出14.7分、7.2籃板、3.8次助攻，整體投籃命中率50.6％、三分球命中率37.4％都是生涯最佳。阿夫迪賈去年10月才與巫師簽下4年5500萬美元（約新台幣18億元）的延長合約。

阿夫迪賈將加入拓荒者年輕陣容，波特蘭陣中有20歲拓荒者新星韓德森（Scoot Henderson）、21歲後衛夏普（Shaedon Sharpe）、25歲後未A.西蒙斯（Anfernee Simons）、25歲中鋒艾頓（Deandre Ayton）等年輕好手。

現年31歲的布洛格登上季待在拓荒者，受到傷勢影響，整季只出賽39場有25場先發，平均有15.7分、5.5次助攻、3.8籃板。

布洛格登。（資料照，法新社）

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