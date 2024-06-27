MLB》大谷翔平能否參加全壘打大賽？ 主帥透露兩種思考層面

大谷翔平與羅伯斯。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日籍球星大谷翔平目前以24轟獨居國聯全壘打王，在昨天他透露自己有意願參加全壘打大賽的念頭，而今天道奇隊主帥羅伯斯（Dave Roberts）透露了他的看法。

大谷翔平昨天被問到是否參加全壘打大賽時回答：「我不知道，我必須先拿到許可。我正在復健當中（指投手方面），所以我需要醫生跟防護員以及球隊的許可。」、「當然，我感覺自己想要參賽。我認為任何球員都會想要參賽，不過這取決於各方面的安排。」

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大谷翔平在去年與道奇簽下一張10年7億美元的天價大約，而他生涯僅參加過一次全壘打大賽，是在2021年，當年他在洛磯主場與索托（Juan Soto）上演一場令人印象深刻的對決，當時大谷翔平敲出28轟，有2轟超過500英呎，但不敵索托的31轟無緣晉級。

今天道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）在賽前受訪時談到大谷翔平是否參加全壘打大賽時提出他自己的看法：「對比賽來說，我認為這很棒，對於工作量來講，我大概不想要他去打。」不過羅伯斯沒把話說死：「對我來說，我大概會遵循他（的意見）。」

羅伯斯再次採住他作為球隊總教練的立場：「我想沒有人會去爭論一個主帥不想要讓自家球員，在本來可以休息的45分鐘內使盡全力地揮棒，對吧？但另一方面來說，很明顯，他就是球界最巨大的星星，他的參賽會讓全壘打大賽更吸引人，所以我認為不論他做出什麼決定，我都會支持他。」

最終羅伯斯透露將會跟大谷翔平討論他是否能夠參加全壘打大賽，「我不想要成為那個說你不能去的人，因為我也不想要有人跟我講我不行做什麼事情。但手術在這件事情上增加了不同的成分。那（全壘打大賽）是一輪又一輪的揮棒。」

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