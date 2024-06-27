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MLB》大谷翔平連2天首打席開轟！ 改寫道奇104年紀錄（影音）

2024/06/27 08:20

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊大谷翔平在今天對陣白襪系列賽，連續兩天首打席開轟，連10場比賽有打點，打破道奇隊史紀錄，成為球隊最新的紀錄保持人。

大谷翔平在昨天首打席對福萊克森（Chris Flexen）敲出本季第24發全壘打，今天對決前韓職投手三冠王費德（Erick Fedde），纏鬥到第6球，鎖定一顆紅中偏外的90.9英哩卡特球，以高達113.9英哩的擊球初速，敲出437英呎的超大號全壘打，本季第25轟出爐。

大谷翔平的這一轟，讓他單季連續10場比賽有打點，超越原本與Roy Campanella、Augie Galan、Eddie Brown保持的道奇隊史紀錄，成為自1920年打點成為正式紀錄以來，最新的隊史紀錄保持人。

大谷翔平敲出本季第25轟。（今日美國）

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