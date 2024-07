NBA》活塞不要前勇士榜眼威斯曼了？ 外媒透露可能成自由球員

威斯曼。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕根據《富比士體育》記者Evan Sidery在社群媒體X上指出,活塞隊近期有可能會放棄前NBA榜眼威斯曼(James Wiseman),讓他成為非受限自由球員,進入自由市場。

威斯曼在2020年選秀會被勇士選中,進入NBA賽場後受到膝傷影響,雖然2022年勇士奪得總冠軍,但威斯曼卻沒有上場。勇士在2023年2月發動4隊交易,把威斯曼送至活塞。

威斯曼上季出賽63場有6場先發,平均上場時間為17.3分鐘,場均有7.1分、5.3籃板。威斯曼進入NBA的4個賽季中,出賽147場只先發555場;身高擁有6尺11吋的威斯曼,對需要內線的球隊來說,可能是一個選擇。

Evan Sidery提到,活塞隊不想給威斯曼一份合格報價,而是願意騰出更多薪資空間。

