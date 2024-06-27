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NBA》活塞不要前勇士榜眼威斯曼了？ 外媒透露可能成自由球員

2024/06/27 09:07

威斯曼。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《富比士體育》記者Evan Sidery在社群媒體X上指出，活塞隊近期有可能會放棄前NBA榜眼威斯曼（James Wiseman），讓他成為非受限自由球員，進入自由市場。

威斯曼在2020年選秀會被勇士選中，進入NBA賽場後受到膝傷影響，雖然2022年勇士奪得總冠軍，但威斯曼卻沒有上場。勇士在2023年2月發動4隊交易，把威斯曼送至活塞。

威斯曼上季出賽63場有6場先發，平均上場時間為17.3分鐘，場均有7.1分、5.3籃板。威斯曼進入NBA的4個賽季中，出賽147場只先發555場；身高擁有6尺11吋的威斯曼，對需要內線的球隊來說，可能是一個選擇。

Evan Sidery提到，活塞隊不想給威斯曼一份合格報價，而是願意騰出更多薪資空間。

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