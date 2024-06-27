MLB》金鶯新星26轟緊逼法官！寫隊史28年核彈頭紀錄助隊止5連敗

韓德森單場三安猛打，敲出本季第26轟。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟排名前段班的兩支球隊，守護者與金鶯今天進行系列賽3連戰最終戰，金鶯靠著去年美聯新人王韓德森（Gunnar Henderson）猛打賞，敲出本季第26轟的火力支援下，以4：2擊敗守護者，避免遭對手橫掃的同時終止近期5連敗。

守護者諾埃爾（Jhonkensy Noel）在2上敲出陽春砲先馳得點，生涯首打席就開轟，2下韓德森敲出適時安打追平比數，5上守護者阿里亞斯（Gabriel Arias）開砲超前比數，5下韓德森開轟回應追平到2：2。

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金鶯接著在7下與8下靠著穆林斯（Cedric Mullins）的超前轟與歐赫恩（Ryan O'Hearn）追加保險分的陽春砲取得4：2領先，9上金布瑞（Craig Kimbrel）登板守住戰局，幫助球隊以4：2終結近期5連敗。

韓德森今天4打數3安打貢獻2分打點，敲出本季第26轟，其中有25轟來自他擔任開路先鋒時所敲出，根據《OptaSTATS》指出，上一位在7月前以開路先鋒身分敲出25轟的金鶯球員，已經要追溯到1996年7月前敲出26轟的安德森（Brady Anderson）。

本季韓德森不僅沒有遭遇二年級生症候群，還越打越好，目前攻擊指數高達1.005，排在全聯盟第三名，僅次於兩大MVP強打，洋基隊賈吉（Aaron Judge）以及道奇隊大谷翔平。

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