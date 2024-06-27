歐洲盃》喬治亞隊史首闖歐洲盃 靠足球強化國民凝聚力

喬治亞。（法新社）

隨著拿坡里球星克瓦拉茨赫利亞（Khvicha Kvaratskhelia）在義甲踢出知名度，濱臨黑海的南高加索國家喬治亞，在足球迷耳中出現的次數也隨之上升。今年「十字軍」隊史首闖歐洲國家盃，不僅為國內足球發展開創新頁，更透過足球凝聚國民在政治抗爭上的士氣。

自1991年蘇聯解體後，喬治亞從未在國際賽事裡嶄露頭角。直到法國教頭薩尼奧爾（Willy Sagnol）2021年接掌兵符，並用三年時間，帶領「十字軍」以PK大戰4：2驚險扳倒希臘，搶下2024歐國盃門票。歷史性的一刻，眾多球迷身披國旗，情緒激動地衝入場內，熱情擁吻綠茵英雄。不過足球場上的仗雖打贏了，喬治亞國內的政治動盪問題卻仍瀰漫著煙硝味。

請繼續往下閱讀...

隨著烏俄戰爭爆發，喬治亞國內親歐民意迅速成長，也在執政黨強力推動俄羅斯式的打壓異議法案「外國代理人法」後爆發多次抗議行動。強壓式的警力回擊讓多位喬治亞國腳無法再保持沉默，紛紛在社群媒體上表態，並呼籲警政單位要更加愛護與照顧國民。

正如喬治亞現任主帥薩尼奧爾（Willy Sagnol）曾說：「你不可能用一時半刻去改變一切，所有的進步都需要時間。」足球層面，喬治亞近年針對球員個人能力，與團體戰術執行進行全面性重建。以三後衛體系為主，利用較保守的姿態鞏固中場球權，再利用左邊路擅長盤帶的克瓦拉茨赫利亞（Kvara）發揮個人能力，嘗試找到對手防線的破綻後，適時為門前埋伏的米考塔澤（Georges Mikautadze）創造機會。本屆歐國盃首戰強敵土耳其時，喬治亞展現出完整且有規劃的佈陣，進攻犀利度不只贏得對手肯定，更被不少媒體評為本屆小組賽最精彩的一場。

無論最終在本屆賽會能走多遠，喬治亞這趟歐國盃之旅已承載無法抹滅的意義，不僅為國內仍在抗議的民眾帶來力量、同時凝聚國民的心，更讓國內政治議題能受到全球關注。（ 特約作者：蔡宜瑾）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法