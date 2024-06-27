NBA選秀》爆冷！灰熊首輪第9順位挑走「小姚明」周志豪

周志豪被灰熊以首輪第9順位選進。（資料照）

〔 體育中心／綜合報導〕2024年NBA選秀今天登場，擁有華人血統的「小姚明」周志豪（Zach Edey），略爆冷地首輪第9順位被灰熊選進，預計會成為球隊新賽季的主戰中鋒。

灰熊在上個賽季把因傷報銷的主力中鋒「水行俠」亞當斯（Steven Adams）送走，換取明星後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）和3個二輪選秀權，後續也把另一位禁區好手提爾曼（Xavier Tillman）透過交易送給塞爾提克，注定球隊在本次選秀得選中鋒，但戰績不佳的灰熊卻僅抽到首輪第9順位籤，等於想選誰只能看人臉色。

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在今天選秀會上的大物長人當中，薩爾（Alexandre Sarr）在第2順位被選走，法國長人薩倫（Tidjane Salaun）在第6順位被黃鋒給挑走，第7順位拓荒者在陣中原本就有中鋒艾頓（Deandre Ayton）的情況下，竟直接選下來自康乃狄克大學的中鋒柯林根（Donovan Clingan），這位原本落點極有可能是灰熊的優質中鋒被挑走，瞬間讓灰熊處境變得相當尷尬。

在第8順位的馬刺選下雙能衛狄林翰（Rob Dillingham），並將他交易給灰狼換取2031年未保護首輪籤，以及2030年首輪交換權（狀元保護）後，第9順位的灰熊並沒有發動交易將選秀籤向下換，而是直接提前將周志豪給網羅入陣。

周志豪的母親是加拿大華裔、外公來自廣州，父親則是白人，擁有華人血統，他在本賽季表現驚人，33場出賽，31.6分鐘平均可以拿下22.3分、12.8籃板、2.1火鍋，是陣中相當倚賴的長人，「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）便曾因他的好表現稱讚他是「周俠客」（Zachille O’neal）。

不過身高7呎4吋（224公分），體重136公斤的周志豪，是移動速度不夠快的傳統型中鋒，非現代球界更偏好的機動型中鋒，因此他在各家選秀預測當中，幾乎都是落在首輪10幾順位，甚至有20幾順位的預測。如今灰熊為了補強禁區，以爆冷的情況下將他提早納入陣中。

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