晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA選秀》爆冷！灰熊首輪第9順位挑走「小姚明」周志豪

2024/06/27 09:55

周志豪被灰熊以首輪第9順位選進。（資料照）

〔 體育中心／綜合報導〕2024年NBA選秀今天登場，擁有華人血統的「小姚明」周志豪（Zach Edey），略爆冷地首輪第9順位被灰熊選進，預計會成為球隊新賽季的主戰中鋒。

灰熊在上個賽季把因傷報銷的主力中鋒「水行俠」亞當斯（Steven Adams）送走，換取明星後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）和3個二輪選秀權，後續也把另一位禁區好手提爾曼（Xavier Tillman）透過交易送給塞爾提克，注定球隊在本次選秀得選中鋒，但戰績不佳的灰熊卻僅抽到首輪第9順位籤，等於想選誰只能看人臉色。

在今天選秀會上的大物長人當中，薩爾（Alexandre Sarr）在第2順位被選走，法國長人薩倫（Tidjane Salaun）在第6順位被黃鋒給挑走，第7順位拓荒者在陣中原本就有中鋒艾頓（Deandre Ayton）的情況下，竟直接選下來自康乃狄克大學的中鋒柯林根（Donovan Clingan），這位原本落點極有可能是灰熊的優質中鋒被挑走，瞬間讓灰熊處境變得相當尷尬。

在第8順位的馬刺選下雙能衛狄林翰（Rob Dillingham），並將他交易給灰狼換取2031年未保護首輪籤，以及2030年首輪交換權（狀元保護）後，第9順位的灰熊並沒有發動交易將選秀籤向下換，而是直接提前將周志豪給網羅入陣。

周志豪的母親是加拿大華裔、外公來自廣州，父親則是白人，擁有華人血統，他在本賽季表現驚人，33場出賽，31.6分鐘平均可以拿下22.3分、12.8籃板、2.1火鍋，是陣中相當倚賴的長人，「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）便曾因他的好表現稱讚他是「周俠客」（Zachille O’neal）。

不過身高7呎4吋（224公分），體重136公斤的周志豪，是移動速度不夠快的傳統型中鋒，非現代球界更偏好的機動型中鋒，因此他在各家選秀預測當中，幾乎都是落在首輪10幾順位，甚至有20幾順位的預測。如今灰熊為了補強禁區，以爆冷的情況下將他提早納入陣中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。