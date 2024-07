MLB》漏踩本壘板！運動家烏龍跑壘形成出局 連裁判都直呼罕見

運動家跑者K.麥肯漏踩本壘板。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕運動家今天在客場以2比5敗給天使,吞下5連敗,其中第2局運動家跑者K.麥肯(Kyle McCann)回本壘時竟沒有踩本壘板,還碰到隊友後,因此被主審判定出局,形成罕見的PLAY。

此戰第2局上,運動家2出局攻占一、二壘,舒曼(Max Schuemann)擊出左外野二壘安打,運動家只攻回1分,因為原先一壘跑者K.麥肯衝回本壘時,沒有踩到本壘板,差點快撞上先回本壘得分的運動家跑者阿瓦瑞茲(Armando Alvarez),而阿瓦瑞茲抓住K.麥肯、並要他回去踩本壘,但主審貝肯(John Bacon)裁定K.麥肯出局,讓運動家因此少了1分。

運動家對此提出挑戰,但重播畫面顯示K.麥肯沒有踩到本壘,讓他變成該局第3個出局數,運動家該局只拿到1分。

「和球員們談過後,他原本打算要滑壘,而他應該要這樣做。」運動家總教練卡塞(Mark Kotsay)表示,「如果你有這樣的想法,就應該要滑壘,這些都是我們需要改進的地方。這是一個心理上的錯誤,而不是身體上。這是這些球員在這經歷過程的一部分,不幸的是,這讓我們少了1分,讓我們失去在那局繼續得分、並打開比賽局面的機會。」

根據棒球規則指出,比賽進行中時,選手在壘包間跑壘時,不可與其他隊友、或是壘指導員有身體接觸來協助跑壘,否則將被判出局。此戰的裁判組組長A.波特(Alan Porter)表示,跑壘員錯失踩本壘板,需要回去踩,但他回去踩本壘前,與隊友有接觸,所以這讓他變成出局。自2010年起擔任大聯盟裁判的A.波特也坦言這個PLAY從未見過,「從未有這樣的判決,這是第一次。」

天使總教練華盛頓(Ron Washington)也直呼,「我從未看過像這樣的事情,沒有踩本壘板,沒有理由錯失踩本壘板,完全沒有。你可以從三壘過去踩本壘板,但我很高興他沒有做。」

Strange play here in the second inning. Oakland's Kyle McCann missed home plate and his teammate Armando Alvarez grabbed him to tell him to go back and touch home. But McCann is ruled out because of the contact with Alvarez. It was upheld after a review. #Angels down 1-0. pic.twitter.com/N7Y3oBR6OT