MLB》大谷連兩天首局炸裂、寫百年紀錄 道奇25歲菜鳥飆完封勝

大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天擊出首局首打席全壘打，本季第25轟出爐，單場三度上壘，加上25歲菜鳥史東（Gavin Stone）飆出9局完封勝，幫助道奇以4比0擊敗白襪，道奇收下4連勝，這次的3連戰橫掃白襪。

大谷翔平首局面對白襪先發費德（Erick Fedde），逮中90.9英里（約146公里）的卡特球，大谷轟出右外野陽春砲，連兩天首局首打席開轟。大谷這一轟的擊球初速為113.9英里（約183.3），飛行距離為437英尺（約133.2公尺）。大谷翔平單季連10場比賽有進帳打點，成為自1920年打點成為正式紀錄以來的道奇隊史最長紀錄。

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大谷第二打席選保送，讓道奇第3局無人出局攻占滿壘，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）敲高飛犧牲打攻回1分，接著佛里曼（Freddie Freeman）敲右外野二壘安打攻回2分，道奇單局追加3分。大谷第三打席敲內野飛球出局，第四打席選保送。

總計大谷翔平2打數1安就是一發全壘打，有1分打點、2次保送，目前以3成22暫居大聯盟打擊王，25轟則是居國家聯盟最多、全大聯盟則排第三。大谷的整體攻擊指數為1.045仍是國家聯盟最佳。

史東。（法新社）

史東完投9局用103球有73顆好球，僅被敲4安，賞7次三振，沒有投出任何一次保送，摘得本季第9勝居全隊最多，賽後防禦率為2.73；道奇隊的「福星」羅哈斯（Miguel Rojas）今天單場2安。

Scheduled Shohei Ohtani home run post. pic.twitter.com/UpjusOSnOP — MLB （@MLB） June 27, 2024

Gavin Stone goes the distance to give the @Dodgers their first Complete Game since 2022! pic.twitter.com/bsqMzBQFMU — MLB （@MLB） June 27, 2024

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