MLB》大谷連兩天首局炸裂、寫百年紀錄 道奇25歲菜鳥飆完封勝

大谷翔平。(美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天擊出首局首打席全壘打,本季第25轟出爐,單場三度上壘,加上25歲菜鳥史東(Gavin Stone)飆出9局完封勝,幫助道奇以4比0擊敗白襪,道奇收下4連勝,這次的3連戰橫掃白襪。

大谷翔平首局面對白襪先發費德(Erick Fedde),逮中90.9英里(約146公里)的卡特球,大谷轟出右外野陽春砲,連兩天首局首打席開轟。大谷這一轟的擊球初速為113.9英里(約183.3),飛行距離為437英尺(約133.2公尺)。大谷翔平單季連10場比賽有進帳打點,成為自1920年打點成為正式紀錄以來的道奇隊史最長紀錄。

大谷第二打席選保送,讓道奇第3局無人出局攻占滿壘,T.赫南德茲(Teoscar Hernández)敲高飛犧牲打攻回1分,接著佛里曼(Freddie Freeman)敲右外野二壘安打攻回2分,道奇單局追加3分。大谷第三打席敲內野飛球出局,第四打席選保送。

總計大谷翔平2打數1安就是一發全壘打,有1分打點、2次保送,目前以3成22暫居大聯盟打擊王,25轟則是居國家聯盟最多、全大聯盟則排第三。大谷的整體攻擊指數為1.045仍是國家聯盟最佳。

史東。(法新社)

史東完投9局用103球有73顆好球,僅被敲4安,賞7次三振,沒有投出任何一次保送,摘得本季第9勝居全隊最多,賽後防禦率為2.73;道奇隊的「福星」羅哈斯(Miguel Rojas)今天單場2安。

Gavin Stone goes the distance to give the @Dodgers their first Complete Game since 2022! pic.twitter.com/bsqMzBQFMU