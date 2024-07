MLB》生涯首打席超戲劇化！守護者菜鳥棒子噴飛後開轟、成隊史第4人

諾埃爾。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕守護者菜鳥諾埃爾(Jhonkensy Noel)今天在生涯第一個打席就把自己的棒子給甩飛,但接著他就把小白球轟飛全壘打大牆之外,完成難忘的生涯首秀。

諾埃爾是守護者農場排名第26名的新秀,今天他在生涯初登場擔任先發第6棒守一壘,面對金鶯大物羅德里奎茲(Grayson Rodriguez),第一球選到壞球後,第二球面對96.9英哩火球,諾埃爾大棒一揮結果手中的棒子直接噴掉,想不到在換了棒子後的下一球,諾埃爾直接用106.5英哩擊球初速,轟出413英呎的超大號全壘打,生涯首轟以戲劇性的方式擊出。

Jhonkensy Noel is big and strong and has homered in every Major League at bat he has had.#ForTheLand pic.twitter.com/6RqDc0QjHc