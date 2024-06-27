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MLB》生涯首打席超戲劇化！守護者菜鳥棒子噴飛後開轟、成隊史第4人

2024/06/27 10:30

諾埃爾。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者菜鳥諾埃爾（Jhonkensy Noel）今天在生涯第一個打席就把自己的棒子給甩飛，但接著他就把小白球轟飛全壘打大牆之外，完成難忘的生涯首秀。

諾埃爾是守護者農場排名第26名的新秀，今天他在生涯初登場擔任先發第6棒守一壘，面對金鶯大物羅德里奎茲（Grayson Rodriguez），第一球選到壞球後，第二球面對96.9英哩火球，諾埃爾大棒一揮結果手中的棒子直接噴掉，想不到在換了棒子後的下一球，諾埃爾直接用106.5英哩擊球初速，轟出413英呎的超大號全壘打，生涯首轟以戲劇性的方式擊出。

諾埃爾成為守護者史上第4位能夠在生涯首打席敲出全壘打的新秀，上一位是2006年9月2日的庫茲曼諾夫（Kevin Kouzmanoff），當時他在生涯首打席就敲出一發滿貫砲。再往前的2人分別是1986年9月29日的貝爾（Jay Bell）以及1929年4月16日的Earl Averill。

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