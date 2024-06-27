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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運》美傳奇播報員將與AI合體 為個別觀眾量身訂製奧運賽事精華

2024/06/27 11:28

美國媒體巨擘NBC環球宣布將以AI語音合成技術，複製傳奇體育播報員艾爾‧麥克爾斯（Al Michaels，見圖）的聲音，為串流觀眾量身訂製個人化的每日體育賽事精華回顧。（美聯社檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體巨擘「NBC環球集團」（NBCUniversal）26日宣布，將引入AI技術，讓傳奇體育播報員艾爾‧麥克爾斯（Al Michaels）化身「AI麥克爾斯」，為觀眾量身播報今夏2024巴黎奧運賽事。

據《法新社》報導，NBC環球週三（26）宣布，將在旗下影音串流平台「孔雀」（Peacock）引入AI技術，讓名列美國「體育播報名人堂」、現年79歲的播報員艾爾‧麥克爾斯（Al Michaels）變成「AI麥克爾斯」，為每個觀眾提供「量身訂製」的奧運當日賽事回顧。

報導指出，該技術將擷取《NBC》體育新聞片段以及賽事亮點，並自動生成每日賽事精華回顧，再經過編輯審閱後推出。據估算，下月即將舉行的巴黎奧運期間，將透過此技術在全美串流近7百萬種不同版本的個人化單日奧運賽事回顧。

據悉，聞名全美的傳奇播報員麥克爾斯起初對此頗感遲疑和好奇，不過瞭解其運作方式和目標後便欣然接受這個邀約。麥克爾斯現年79歲，職涯期間已為《NBC》、《ABC》等新聞台播報多達9屆奧運賽事。

此前，麥克爾斯除名列「體育播報名人堂」（Sports Broadcasting Hall of Fame）外，也曾因達成美國4大職業賽事「冠軍賽轉播大滿貫」，獲頒2021年福特福瑞克獎（Ford C. Frick Award）。

對此，「孔雀」總裁康博爾（Kelly Campbell）表示，這項計劃將最好的體育界精華與當今最強的AI科技結合，為所有體育迷提供了空前的個人化饗宴。

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