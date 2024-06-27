MLB》連2戰開轟改寫道奇隊史紀錄 大谷翔平感想超謙虛！

大谷翔平與羅哈斯。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平連續2戰首打席開轟，單季連續10場比賽有打點改寫隊史紀錄，賽後大谷翔平談到這項紀錄時謙虛地表示，是因為自己在打擊時常常有跑者上壘。

大谷翔平昨、今2天都在首打席開轟，受害者分別是福萊克森（Chris Flexen）與費德（Erick Fedde），同時他也超越原本連續9場比賽有打點的隊史紀錄，連續10場比賽進帳打點，成為自1920年打點成為正式紀錄以來，最新的道奇隊史紀錄保持人。

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今天大谷翔平單場3度上壘，敲出本季第25轟，加上25歲菜鳥史東（Gavin Stone）9局完投完封勝，終場道奇以4：0擊敗白襪，系列賽3戰橫掃，取得近期4連勝。

賽後大谷翔平被問到連10場比賽有打點的隊史紀錄時相當謙虛地表示，「主要原因是在我打擊時，時常有跑者在壘包上，我也專注在自己的打席，所以就結果來說，我就有了更多的打點。」

最近大谷翔平15場比賽敲出10轟、灌進20分打點，選到14次四壞保送只吞下9K，針對如此火熱的近況，大谷翔平認為，能夠揮擊好球是最重要的，只要他能夠做到這點，就證明自己的揮棒以及站位是好的。

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