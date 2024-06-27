晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》連2戰開轟改寫道奇隊史紀錄 大谷翔平感想超謙虛！

2024/06/27 11:36

大谷翔平與羅哈斯。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平連續2戰首打席開轟，單季連續10場比賽有打點改寫隊史紀錄，賽後大谷翔平談到這項紀錄時謙虛地表示，是因為自己在打擊時常常有跑者上壘。

大谷翔平昨、今2天都在首打席開轟，受害者分別是福萊克森（Chris Flexen）與費德（Erick Fedde），同時他也超越原本連續9場比賽有打點的隊史紀錄，連續10場比賽進帳打點，成為自1920年打點成為正式紀錄以來，最新的道奇隊史紀錄保持人。

今天大谷翔平單場3度上壘，敲出本季第25轟，加上25歲菜鳥史東（Gavin Stone）9局完投完封勝，終場道奇以4：0擊敗白襪，系列賽3戰橫掃，取得近期4連勝。

賽後大谷翔平被問到連10場比賽有打點的隊史紀錄時相當謙虛地表示，「主要原因是在我打擊時，時常有跑者在壘包上，我也專注在自己的打席，所以就結果來說，我就有了更多的打點。」

最近大谷翔平15場比賽敲出10轟、灌進20分打點，選到14次四壞保送只吞下9K，針對如此火熱的近況，大谷翔平認為，能夠揮擊好球是最重要的，只要他能夠做到這點，就證明自己的揮棒以及站位是好的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。