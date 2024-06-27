NBA選秀》法國里薩謝榮膺老鷹狀元 首輪指名結果看這裡

NBA首輪選秀結果出爐。（歐新社）
〔記者盧養宣／綜合報導〕2024年NBA選秀會今天登場，首輪稍早結束，法國19歲前鋒里薩謝（Zaccharie Risacher）成為老鷹隊狀元。
繼去年馬刺隊選進法國中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）後，今年擁有狀元籤的老鷹也選進法國19歲前鋒里薩謝（Zaccharie Risacher），榜眼巫師則指名216公分的法國長人薩爾（Alexandre Sarr），再加上黃蜂隊在第6順位指名法國前鋒薩隆（Tidjane Salaün），前6順位就有3位法國好手。
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本屆樂透區就有3位法國好手入選。（圖片取自X）
首輪擁有兩次指名權利的馬刺隊在第4順位選進來自康乃狄克大學的後衛卡斯特（Stephon Castle），接著在第8順位指名肯塔基大學的後衛迪林漢姆 （Rob Dillingham），不過隨後就將後者交易至灰狼，換回2030年首輪交換權、2031年未保護首輪籤。
太陽則是將首輪第22順位交易至金塊，獲得第28順位、56順位以及兩支未來次輪籤，來自戴頓大學的前鋒霍姆斯（DaRon Holmes）將前往丹佛。
聯盟今年首度將選秀分為兩天舉行，首輪選秀在籃網主場巴克萊中心落幕後，明天將在曼哈頓的ESPN工作室進行次輪選秀。
2024年選秀首輪各隊指名結果
1老鷹：Zaccharie Risacher
2巫師：Alexandre Sarr
3火箭：Reed Sheppard
4馬刺：Stephon Castle
5活塞：Ron Holland II
6黃蜂：Tidjane Salaün
7拓荒者：Donovan Clingan
8馬刺：Rob Dillingham （被交易至灰狼）
9灰熊：周志豪（Zach Edey）
10爵士：Cody Williams
11公牛：Matas Buzelis
12雷霆：Nikola Topić
13國王：Devin Carter
14拓荒者：Carlton Carrington（被交易至巫師）
15熱火：Kel’el Ware
16七六人：Jared McCain
17湖人：Dalton Knecht
18魔術：Tristan da Silva
19暴龍：Ja'Kobe Walter
20騎士：Jaylon Tyson
21鵜鶘：Yves Missi
22太陽：DaRon Holmes（被交易至金塊）
23公鹿：AJ Johnson
24尼克：Kyshawn George（被交易至巫師）
25尼克：Pacome Dadiet
26巫師：Dillon Jones（被交易至雷霆）
27灰狼：Terrence Shannon Jr.
28金塊：Ryan Dunn
29爵士：Isaiah Collier
30塞爾提克：Baylor Scheierman