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MLB》洋基火球新星再度遭KO、慘敗大都會 條紋軍兩場狂失21分

2024/06/27 12:13

洋基新星希爾吞敗。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天與大都會的紐約「地鐵大戰」2連戰第二場，條紋軍隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第30轟，獨居大聯盟全壘打王。但洋基投手群再度崩盤，26歲火球新星希爾（Luis Gil）僅投4.1局失5分，洋基最後以2比12慘敗，吞下近10戰第8敗。

大都會36歲老將J.D.馬丁尼茲（J.D. Martinez）在第2局敲適時安攻回1分，接著阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）轟出兩分砲，大都會單局攻進3分。

希爾在第5局再遇到控球問題，先後丟2次保送，讓大都會1出局攻占一、二壘。洋基換弗格森（Caleb Ferguson）接替投球，卻先被阿瓦瑞茲敲二壘安打再攻1分，接著比賽因雨暫停87分鐘後恢復進行，洋基再換右投高梅茲（Yoendrys Gómez）後援。但高梅茲一上來連投2次保送，讓大都會再靠高飛犧牲打、以及巴德（Harrison Bader）二壘安打，單局再攻進4分。

大都會阿瓦瑞茲。（今日美國）

洋基第6局靠賈吉的兩分砲追至2比7，但大都會泰勒（Tyrone Taylor）6局下回敬三分砲擴大分差，第7局巴德敲陽春砲添分，文托斯（Mark Vientos）第8局敲適時安追加分數。大都會最後在「地鐵大戰」橫掃洋基。

前一場僅投1.1局失7分的希爾，今天僅投4.1局被敲4安（包含1轟）、丟4次保送，失掉5分，賞2次三振，吞本季第3敗，賽後防禦率為3.15。洋基此戰4名投手都有掉分，高梅茲2局挨2轟失5分；洋基昨天以7比9輸球，今以2比12輸球，兩場「地鐵大戰」就狂失21分之多。

大都會先發左投馬奈亞（Sean Manaea）5局無失分，收本季第5勝。大都會近19戰收15勝，戰績39勝39敗，勝率重回5成。

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