MLB》洋基火球新星再度遭KO、慘敗大都會 條紋軍兩場狂失21分

洋基新星希爾吞敗。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天與大都會的紐約「地鐵大戰」2連戰第二場,條紋軍隊長「法官」賈吉(Aaron Judge)敲出本季第30轟,獨居大聯盟全壘打王。但洋基投手群再度崩盤,26歲火球新星希爾(Luis Gil)僅投4.1局失5分,洋基最後以2比12慘敗,吞下近10戰第8敗。

大都會36歲老將J.D.馬丁尼茲(J.D. Martinez)在第2局敲適時安攻回1分,接著阿瓦瑞茲(Francisco Alvarez)轟出兩分砲,大都會單局攻進3分。

請繼續往下閱讀...

希爾在第5局再遇到控球問題,先後丟2次保送,讓大都會1出局攻占一、二壘。洋基換弗格森(Caleb Ferguson)接替投球,卻先被阿瓦瑞茲敲二壘安打再攻1分,接著比賽因雨暫停87分鐘後恢復進行,洋基再換右投高梅茲(Yoendrys Gómez)後援。但高梅茲一上來連投2次保送,讓大都會再靠高飛犧牲打、以及巴德(Harrison Bader)二壘安打,單局再攻進4分。

大都會阿瓦瑞茲。(今日美國)

洋基第6局靠賈吉的兩分砲追至2比7,但大都會泰勒(Tyrone Taylor)6局下回敬三分砲擴大分差,第7局巴德敲陽春砲添分,文托斯(Mark Vientos)第8局敲適時安追加分數。大都會最後在「地鐵大戰」橫掃洋基。

前一場僅投1.1局失7分的希爾,今天僅投4.1局被敲4安(包含1轟)、丟4次保送,失掉5分,賞2次三振,吞本季第3敗,賽後防禦率為3.15。洋基此戰4名投手都有掉分,高梅茲2局挨2轟失5分;洋基昨天以7比9輸球,今以2比12輸球,兩場「地鐵大戰」就狂失21分之多。

大都會先發左投馬奈亞(Sean Manaea)5局無失分,收本季第5勝。大都會近19戰收15勝,戰績39勝39敗,勝率重回5成。

The Mets are laying a beatdown on the Yankees tonight pic.twitter.com/cFuzurEmmM