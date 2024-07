大谷翔平。(美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平連兩場首局首打席開轟,持續以25轟獨居國家聯盟全壘打王,道奇最後以4比0完封白襪。道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)直呼,大谷現在是地球上最危險的打者。

這是大谷本季第3度首局首打席全壘打,連10場貢獻打點,成為自1920年打點成為正式紀錄以來的道奇隊史最長紀錄。近10場比賽,大谷合計敲8轟、17分打點、選11次保送,只吞6次三振,打擊三圍是恐怖的0.444/0.563/1.194。

談到大谷首局開轟,羅伯斯說,「翔平現在真的很火燙、揮棒很好,首局首打席全壘打,連續幾場進帳打點等等,這些都是。」

「如果他們把球丟到他的擊球區域,他就會敲出強勁的擊球。」羅伯斯表示,「他展現出本壘板紀律,這使他成為地球上最危險的打者。」

